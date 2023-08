De Kaapverdische minister van toerisme Carlos Duarte Santos heeft Voja Travel bezocht voor een gesprek over duurzaam toerisme. Tijdens het gesprek heeft de reisorganisatie een investering toegezegd van € 100.000 voor de vergroening van de energievoorziening van Kaapverdië.



CEO Joshua van Eijndhoven roept andere reisorganisaties op om ook meer verantwoordelijkheid te nemen om klimaatverandering tegen te gaan op vakantiebestemmingen. “Het is niet genoeg om naar de trein te wijzen en verder de schouders op te halen.” De investering van € 100.000 voor het vergroenen van de energievoorziening op de eilanden is genoeg voor een jaarproductie van 100.000 KWH aan stroom. Hiermee wordt circa 704.000 liter diesel bespaard gedurende de levensduur van de panelen.

Profiteren

“Essentieel is hoe we in de toekomst op vakantie gaan zodat iedereen ervan profiteert, zowel de vakantieganger als de lokale bevolking en dat de footprint op het klimaat beperkt blijft,” zegt Van Eijndhoven.

CO2-neutraal slapen

Met de toegezegde investering worden zonnecentrales op de daken van de accommodaties geïnstalleerd. Zo slapen reizigers CO2-neutraal en wordt bovendien extra groene energie teruggeleverd aan het net. In Kaapverdië is slechts 17,8% van de energievoorziening hernieuwbaar, de overige ruim 82% bestaat uit met name vervuilende diesel generatoren.



Sleutelrol

“Reisorganisaties hebben nu (nog) weinig keuzes om de klimaatimpact van vliegen te verminderen. Maar op de bestemmingen is al wel veel mogelijk om te vergroenen, denk aan energieproductie, opslag en ook wegvervoer”, volgens Van Eijndhoven. Reisorganisaties moeten in zijn ogen een sleutelrol spelen in de transitie naar hernieuwbare energie op de bestemmingen waar ze actief zijn. “Het eeuwige wijzen naar de trein en het ophalen van de schouders is niet genoeg.”



Foto: Joshua van Eijndhoven en de Kaapverdische minister van toerisme Carlos Duarte Santos.