Vraag vliegtickets VS in de lift

Nadat bekend werd dat er weer Europeanen naar de Verenigde Staten kunnen reizen vanaf november, steeg het aantal geboekte vliegtickets meteen flink. Op 21 september werden de meeste vliegtickets naar de VS geboekt sinds 1 maart 2020. Dat blijkt uit data van Vliegtickets.nl.

Het eerste effect op de verkoop van vliegtickets is al meteen te zien. Direct na de aankondiging van de versoepelingen verkocht Vliegtickets.nl het hoogste aantal tickets naar de Verenigde Staten sinds 1 maart 2020. Sinds die datum was het voor Europeanen nauwelijks mogelijk om naar de VS te reizen. Ten opzichte van 20 september 2019 steeg het aantal boekingen naar de Verenigde Staten met 91%. Ten opzichte van 20 september 2020 steeg het aantal boekingen naar de VS met 75%.

Sander van Veen, Manager Marketing & Yield van Vliegtickets.nl: “Het werd pas in de loop van de dag duidelijk, maar op 20 september zagen we meteen een groot verschil in het aantal geboekte vliegtickets naar de Verenigde Staten. Op 20 september verkochten we de meeste tickets naar de Verenigde Staten sinds 1 maart 2020. Een dag later verkochten we nog eens 21% meer dan de dag ervoor. Zo blijkt dus dat mensen bij het horen van nieuws over reisversoepelingen meteen handelen.”

Europa

Ook boekingen voor Europa zitten weer in de lift. Ten opzichte van 2019 worden er voor de herfstvakantie 38% meer vliegtickets geboekt.

