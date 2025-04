WavesOnline.com organiseert een exclusief scheepsbezoek op de Mein Schiff 2.

WavesOnline.com is één van de top 25 internationale partners van Mein Schiff TUI Cruises. Het scheepsbezoek dat de touroperator in samenwerking met de rederij organiseert is op vrijdag 16 mei in Amsterdam.

Aan boord krijgen deelnemers aan het scheepsbezoek een leerzame presentatie en een heerlijke lunch. Als afsluiting wordt er geproost met een heerlijke cocktail in de bar!

Wie niet bij het scheepsbezoek aanwezig kan zijn, maar wel alle ins and outs wil weten, kan kennis bijspijkeren tijdens de gezamenlijke Mein Schiff TUI Cruises x WavesOnline webinar op donderdag 1 mei 2025 om 9.30 uur tot 10:30 uur.



Aanmelden voor het scheepsbezoek en de webinar kan via de EVENTPAGINA.