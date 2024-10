Stedentrips zijn de perfecte manier om kort en krachtig nieuwe culturen te ontdekken, lokale gerechten te proeven en jezelf onder te dompelen in een ander werelddeel. Of je nu kiest voor een klassieker of liever naar een verborgen parel gaat, er is een eindeloze variëteit aan steden wereldwijd die wachten om bezocht te worden.

Foto ©Marrakech, Marokko. ©danm12/Shutterstock.com.

1. Krakau, Polen

Krakau, gelegen in het zuiden van Polen, is een stad die doordrenkt is van geschiedenis. Hoewel het ongeveer twaalf uur rijden is vanuit Nederland, is deze stad zeker de moeite waard voor wie de tijd heeft om een langere roadtrip te maken. Krakau staat bekend om zijn prachtige middeleeuwse oude stad, die op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat, evenals het indrukwekkende Wawel-kasteel dat uitkijkt over de stad. Daarnaast biedt de stad een breed scala aan musea, zoals het Oskar Schindler’s Factory Museum, dat de geschiedenis van de Holocaust vertelt vanuit een lokaal perspectief. Een ander belangrijk kenmerk van Krakau is de nabijheid van Auschwitz-Birkenau, het voormalige concentratiekamp dat nu een museum en gedenkplaats is. Een bezoek aan deze plek is emotioneel en diepgaand, maar belangrijk voor het begrijpen van de geschiedenis van Europa. De stad zelf heeft een levendige sfeer, met gezellige cafés, straatartiesten en een drukke marktplaats. Krakau biedt zowel een rijke historische ervaring als een bruisend modern stadsleven.

2. Ljubljana, Slovenië

Ljubljana is de hoofdstad van Slovenië en ligt op ongeveer twaalf tot veertien uur rijden van Nederland, afhankelijk van de route die je neemt. Voor veel reizigers is de weg ernaartoe al een avontuur, aangezien je door verschillende landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Italië kunt rijden Ljubljana zelf is een relatief kleine stad, maar zit vol charme en heeft een uitstekend bewaard gebleven historisch centrum. De autovrije binnenstad van Ljubljana, met zijn geplaveide straten en bruggen over de Ljubljana-rivier, is een genot om te voet te verkennen. De stad biedt tal van gezellige cafés aan de rivier, waar je kunt genieten van Sloveense specialiteiten en lokale wijnen. Het kasteel van Ljubljana, dat hoog op een heuvel ligt, biedt een prachtig uitzicht over de stad en de omliggende bergen. Voor natuurliefhebbers is Ljubljana ook

de ideale uitvalsbasis om de Sloveense Alpen te verkennen, of een bezoek te brengen aan het

nabijgelegen Meer van Bled, dat bekendstaat om zijn sprookjesachtige eiland en kerk. Ljubljana is

een verrassende bestemming die zowel culturele als natuurlijke hoogtepunten biedt.

Ljubljana, Slovenië.

3. Bilbao, Spanje

Bilbao ligt in het noorden van Spanje, in het hart van de Baskische regio, en is een stad die een mix van traditionele en moderne elementen biedt. Het is ongeveer dertien uur rijden vanuit Nederland, maar de route voert je door prachtige landschappen, vooral als je ervoor kiest om door de Franse Pyreneeën te rijden. Bilbao is de laatste decennia sterk veranderd van een industriële havenstad naar een cultureel epicentrum, mede dankzij het beroemde Guggenheim Museum, ontworpen door Frank Gehry. Het Guggenheim Museum is een van de meest indrukwekkende architecturale prestaties van de moderne tijd, en de collectie binnenin is net zo indrukwekkend als het gebouw zelf. Buiten het museum vind je talloz sculpturen en kunstwerken die de omgeving tot een openluchtmuseum maken. Maar Bilbao heeft meer te bieden dan alleen het Guggenheim; de stad is ook beroemd om zijn Baskische keuken, vooral de pintxos (Baskische tapas) die je in elke bar kunt vinden. De oude stad, Casco Viejo, is charmant met zijn smalle straatjes, traditionele winkels en levendige markten. Bilbao biedt ook toegang tot de Baskische kust, waar je schilderachtige vissersdorpjes en ongerepte stranden kunt verkennen.

Bilbao, Spanje. ©Heracles Kritikos/Shutterstock.com.

4. Marrakech, Marokko

Hoewel veel mensen Marrakech bereiken per vliegtuig, biedt de trein een fantastische manier

om deze stad te verkennen als onderdeel van een bredere reis door Marokko. De hogesnelheidstreinen van Marokko zijn modern en comfortabel, en verbinden de belangrijkste steden van het land, waaronder Casablanca, Rabat en Tanger, met Marrakech. Eenmaal in Marrakech word je direct ondergedompeld in de rijke cultuur en geschiedenis van deze betoverende stad. De oude medina van Marrakech is een labyrint van smalle straatjes vol winkels, markten en straatartiesten. Het beroemde plein Djemaa el Fna komt ’s avonds tot leven met eetkraampjes, muzikanten en slangenbezweerders, wat een magische sfeer creëert. Bezoek ook de Majorelletuin, een serene plek vol exotische planten en helderblauwe gebouwen. Voor een adembenemend uitzicht over de stad en de omliggende bergen kun je een rit maken naar

de top van het Atlasgebergte, dat op slechts een korte afstand van Marrakech ligt. De treinreis naar

Marrakech biedt niet alleen de kans om deze iconische stad te verkennen, maar ook om meer van Marokko te ontdekken.

Foto ©Marrakech, Marokko. ©danm12/Shutterstock.com.

5. Kyoto, Japan

Kyoto, de voormalige keizerlijke hoofdstad van Japan, is een stad die doordrenkt is van geschiedenis en traditie. Hoewel Japa bekendstaat om zijn futuristische technologie en steden zoals Tokyo, biedt Kyoto een blik op het oude Japan, met zijn duizenden tempels, weelderige tuinen en traditionele theehuizen. De beste manier om Kyoto te bereiken is per Shinkansen (hogesnelheidstrein), die je in slechts een paar uur van Tokyo naar Kyoto brengt. Een van de meest iconische bezienswaardigheden in Kyoto is het Kinkaku-ji, het Gouden Paviljoen, een schitterende tempel die weerspiegeld wordt in een serene vijver. Andere hoogtepunten zijn de Fushimi Inari schrijn met zijn duizenden rode torii-poorten, en de Arashiyama-bamboebossen, waar je kunt wandelen door de torenhoge bamboestengels. Kyoto biedt ook een culinaire ervaring, met gerechten zoals kaiseki (traditionele Japanse haute cuisine) en matcha-groene thee uit de nabijgelegen Uji regio. De treinreis naar Kyoto is een hoogtepunt op zich, met prachtig uitzicht op het platteland van Japan en de kans om het beroemde Japanse punctualiteitssysteem te ervaren.

6. Buenos Aires, Argentinië

Hoewel Buenos Aires zelf niet per trein bereikbaar is vanuit Nederland, biedt deze bruisende hoofdstad van Argentinië wel toegang tot enkele van de meest spectaculaire treinreizen in Zuid-Amerika. Een van de meest iconische treinreizen is de ‘Tren a las Nubes’ (Trein naar de Wolken), die vertrekt vanuit Salta, in het noordwesten van Argentinië. Deze trein voert je door het dramatische Andesgebergte, langs diepe kloven en over hoge viaducten, en biedt adembenemende uitzichten op het ruige landschap. Buenos Aires zelf is een stad vol contrasten, met brede boulevards en Europese architectuur die doen denken aan Parijs, maar ook met levendige wijken zoals La Boca, bekend om zijn kleurrijke huizen en tangodansers. De stad heeft een rijk cultureel leven, met talloze theaters, musea en galeries. Breng een bezoek aan de beroemde begraafplaats van Recoleta, waar Eva Perón begraven ligt, of geniet van een traditionele Argentijnse asado (barbecue) in een van de vele restaurants. De stad is ook een ideale uitvalsbasis voor uitstapjes naar de nabijgelegen pampa’s en watervallen van Iguazú. Een stedentrip naar Buenos Aires biedt een fascinerende mix van cultuur, natuur en geschiedenis, en is een perfecte aanvulling op een langere reis door Argentinië.

7. Seoul, Zuid-Korea

Seoul is een van de meest dynamische en futuristische steden in Azië, met een mix van hypermoderne wolkenkrabbers en eeuwenoud tempels. De stad biedt een fascinerende blik op de snelle modernisering van Zuid-Korea, terwijl het traditionele elementen behoudt die diep geworteld zijn in de cultuur. Bezoek het Gyeongbokgung paleis, waar je getuige kunt zijn van de traditionele wisseling van de wacht, of ontdek de hippe wijk Hongdae, bekend om zijn kunstgalerijen en nachtleven. Een van de unieke aspecten van Seoul is de combinatie van natuurlijke schoonheid en stedelijke ontwikkeling. Je kunt een wandeling maken op de Namsanberg, die midden in de stad ligt en een adembenemend uitzicht biedt over Seoul, of een bezoek brengen aan de nabijgelegen Bukhansanberg voor een pittige hike. Daarnaast is de Koreaanse keuken een van de grootste trekpleisters van de stad, met gerechten zoals bibimbap, bulgogi en het beroemde kimchi, dat in vrijwel elk gerecht wordt geserveerd. Seoul is gemakkelijk bereikbaar per directe vlucht vanuit Nederland, en biedt een stedentripervaring die het traditionele met het moderne combineert.

8. Rio de Janeiro, Brazilië

Rio de Janeiro, de stad van samba, carnaval en adembenemende landschappen, is een van de meest iconische steden in Zuid-Amerika. Met directe vluchten vanuit Amsterdam is Rio relatief eenvoudig te bereiken, en eenmaal daar zul je versteld staan van de schoonheid van de stad. Van het wereldberoemde Christus de Verlosser beeld tot de Suikerbroodberg, Rio biedt een ongeëvenaard uitzicht op zowel de stad als de omliggende stranden. Een van de hoogtepunten van een bezoek aan Rio is het verkennen van de levendige wijken zoals Santa Teresa, met zijn geplaveide straten en bohemien sfeer, en Lapa, waar je de hele nacht kunt dansen op de ritmes van samba. Rio’s stranden, zoals Copacabana en Ipanema, zijn wereldberoemd, en een dag aan het strand is een essentieel onderdeel van elke stedentrip naar deze stad. Naast cultuur en natuur biedt Rio ook een rijk culinair landschap, met gerechten zoals feijoada (een traditionele bonenstoofpot) en tal van verse vruchtensappen en tropische vruchten. Rio de Janeiro is een stad die energie uitstraalt, en die perfect is voor een stedentrip vol avontuur, zon en muziek.

9. Vancouver

Vancouver, gelegen aan de westkust van Canada, is een stad die natuur en stedelijke luxe naadloos met elkaar verbindt. Omringd door bergen en oceaan, biedt Vancouver zowel de drukte van een kosmopolitische stad als de rust van de natuur. Met directe vluchten vanuit Nederland kun je in ongeveer negen uur vliegen in deze adembenemende stad aankomen. Stanley Park, een van de grootste stadsparken ter wereld, biedt kilometers aan wandel- en fietspaden die langs de kustlijn slingeren, met uitzicht op de skyline van de stad en de omliggende bergen. Vancouver heeft ook een bruisende culinaire scene, met een grote nadruk op zeevruchten, vooral in de wijk Granville Island, waar je verse producten en ambachtelijke markten kunt vinden. De nabijheid van Vancouver tot wereldberoemde skigebieden zoals Whistler en de prachtige eilanden van de Canadese Pacific maakt het een veelzijdige bestemming. Of je nu wilt hiken, skiën, kajakken of gewoon genieten van het stadsleven, Vancouver biedt een perfecte balans tussen natuur en cultuur.

10. Cartagena, Colombia

Cartagena, gelegen aan de Caribische kust van Colombia, is een stad die bekend staat om zijn kleurrijke koloniale architectuur en levendige sfeer. De oude binnenstad, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is een labyrint van geplaveide straatjes, omringd door kleurrijke huizen en gezellige pleinen. Cartagena is een stad vol geschiedenis, met talloze forten en kerken die dateren uit de tijd van de Spaanse kolonisatie. Een van de hoogtepunten van een bezoek aan Cartagena is het verkennen van de omliggende eilanden, zoals de Rosario-eilanden, waar je kunt snorkelen en duiken in kristalhelder water. De stad biedt ook een rijk culinair landschap, met een mix van Caribische en Colombiaanse smaken. Cartagena is een ideale bestemming voor wie op zoek is naar een stedentrip vol zon, zee en cultuur, ver weg van de drukte van de grote toeristische hotspots.

Cartagena, Colombia. ©Gary C. Tognoni/Shutterstock.com.

11. Perth, Australië

Perth, gelegen aan de westkust van Australië, is een stad die vaak wordt overschaduwd door Sydney en Melbourne, maar het verdient zeker een plek op je bucketlist. Met directe vluchten vanuit Europa biedt Perth een unieke combinatie van stedelijke verfijning en natuurlijke schoonheid. De stad ligt aan de Swan River en heeft een ontspannen sfeer, met tal van groene parken en stranden binnen handbereik. Kings Park biedt een prachtig uitzicht over de stad en de rivier, en is een ideale plek om te wandelen of te picknicken. Voor wie geïnteresseerd is in de Australische wijncultuur, ligt de Swan Valley, een van de oudste wijnregio’s van Australië, op korte afstand van Perth. De nabijgelegen stranden, zoals Cottesloe Beach, bieden de perfecte plek om te ontspannen en te genieten van de zonsondergang. Daarnaast is Perth de toegangspoort tot de natuurlijke wonderen van West-Australië, zoals het Ningaloo Reef en de Pinnacles Desert. Of je nu houdt van avontuur of liever ontspant, Perth biedt een stedentripervaring die je niet snel zult vergeten.

12. Austin, Texas, Verenigde Staten

Austin, de hoofdstad van Texas, is een van de snelst groeiende steden in de Verenigde Staten en staat bekend als de “Live Music Capital of the World.” Het is een stad vol energie en creativiteit, met een levendige muziekscene die bijna elke avond liveoptredens biedt in bars, theaters en concertzalen. Elk jaar vindt het beroemde South by Southwest (SXSW) festival hier plaats, waar technologie, muziek en film samenkomen. Naas muziek staat Austin bekend om zijn foodtrucks, barbecuerestaurants en Tex-Mex-gerechten. Een bezoek aan Franklin Barbecue, een van de bekendste barbecuerestaurants in de VS, is een

must voor vleesliefhebbers. De stad heeft ook een opkomende tech-industrie en wordt vaak het “Silicon Hills” genoemd vanwege de vele startups die er zijn gevestigd. Maar Austin heeft meer te bieden dan alleen cultuur en technologie. Voor natuurliefhebbers is het uitgestrekte Zilker Park een geweldige plek om te wandelen of fietsen, en de nabijgelegen Barton Springs Pool is perfect voor een verfrissende duik. Daarnaast kun je op korte afstand van de stad een kajaktocht maken op Lady Bird Lake of de uitgestrekte Texas Hill Country verkennen.

13. Reykjavik, IJsland

Reykjavík, de hoofdstad van IJsland, is een bestemming die perfect is voor reizigers die de ruige natuur en avontuurlijke activiteiten willen combineren met een stedentrip. Hoewel Reykjavík een compacte stad is, biedt het een levendige cultuur, een bloeiende kunstscene en een verrassend divers culinair landschap. De stad is gemakkelijk te bereiken met directe vluchten vanuit Nederland, en eenmaal daar biedt Reykjavík een uitstekende uitvalsbasis om de indrukwekkende natuur van IJsland te verkennen. In de stad zelf kun je genieten van moderne architectuur, zoals het opvallende Harpa Concert Hall, of een bezoek brengen aan de iconische Hallgrímskirkja, de grootste kerk van IJsland, waar je een panoramisch uitzicht hebt over de stad. Wandel door de kleurrijke straatjes van het centrum, bezoek de lokale markten en ontdek de IJslandse kunst in musea zoals het Nationaal Museum van IJsland. Maar wat Reykjavík echt uniek maakt, is de nabijheid van enkele van de meest spectaculaire natuurwonderen ter wereld. Vanuit de stad kun je dagtochten maken naar adembenemende locaties zoals de Blue Lagoon, de Golden Circle (met bezienswaardigheden zoals de Gullfoss-waterval en het Geysir-geothermische gebied), en de Thingvellir-nationale park. In de wintermaanden is Reykjavík ook een van de beste plekken ter wereld om het noorderlicht te zien. Reykjavík biedt een bijzondere combinatie van moderne cultuur en ongerepte natuur, waardoor het een unieke bestemming is voor een stedentrip. Het is de perfecte stad voor wie de drukte van grote wereldsteden wil inruilen voor de rust en schoonheid van het hoge noorden.

Reykjavik. ©melissamn/Shutterstock.com.

Dit artikel komt uit de oktober-editie van Travelpro.