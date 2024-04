Parkeren bij Schiphol, voor de ingang van de vertrekhal. En bij aankomst op dezelfde plek je auto weer ophalen. Valet parking, niet onbekend, maar het stigma ‘per definitie duur’ is onterecht. We praten hierover met Kökan (‘Ko’) Dulda (Directeur), Tom Smitka (Manager Operations) en Willem Huijmans (Logistiek Manager) van iParking Schiphol Valet Service.

Valet service, waarbij je auto bij vertrek vanaf de luchthaven voor je wordt geparkeerd en weer klaarstaat bij de uitgang wanneer je aankomt op Schiphol. Is deze manier van snel en gemakkelijk parkeren duur? Ko, Tom en Willem adviseren om je niet blind te staren op de prijs. We spreken over de actualiteit luchthaven-parkeren als aanvullende service en overige services die iParking Schiphol te bieden heeft.

Op de foto Kökan (‘Ko’) Dulda (Directeur) en Willem Huijmans (Logistiek Manager) van iParking Schiphol Valet Service.

Kwaliteit boven verdiensten

Veel bekende reisorganisaties werken inmiddels samen met iParking Schiphol, dat al ruim twaalf jaar gespecialiseerd is in de verzorging van valet parkeerdiensten op luchthaven Schiphol. Ko: “Wij zijn van de dedicated partnerships. We werken samen met tevreden en trouwe partners, bijvoorbeeld Net Travel Group, The Travel Company, Personal Touch Travel. En ook Travel Management Companies, zoals Uniglobe, BCD Travel en Munckhof Business Travel. Oftewel, partijen die willen kunnen vertrouwen op een betrouwbare en betrokken partner. En ook kunnen rekenen op een uitstekende extra service voor hun klanten, zoals een VIP-carwash, APK Check, auto aftanken of volledig opladen. Of iParking Schiphol voor iedere reisorganisatie een goede partner is? Bij het aangaan van een samenwerking zijn we selectief en dat doen we om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Ons doel is niet om zo groot mogelijk te worden, maar om te allen tijde onze goede service te kunnen blijven garanderen.”







“Ik denk dat iedereen hier blij van wordt, de reizigers én de reisorganisaties”





‘Ancillary income’

Wat is nou precies de toegevoegde waarde van jullie service? Ko: “Wij ontzorgen de reizigers op het gebied van parkeren, wat een stimulans is voor een verhoging van hun reisbeleving. Dit biedt echter ook tijdsbesparing en gemak. Voor reisbureaus, touroperators en ZRA’s is de toegevoegde waarde dat zij met het aanbieden van onze parkeerservice heel gemakkelijk extra inkomsten kunnen genereren. De gemiddelde boekingswaarde in de vakantieperiode ligt rond de € 140 per auto. Afhankelijk van de afgesproken commissie verdient men al snel tussen de € 18 en € 22 per boeking. Een boeking is heel gemakkelijk en in één minuut gemaakt via onze portal, dus tel uit je winst!”

Onderscheid

Zijn alle valet parking bedrijven één pot nat? Willem: “Wij onderscheiden ons van andere parking-bedrijven met continue focus op klantbeleving, want wij realiseren ons heel goed dat wij aan het begin en eind van de hele reiscyclus staan en direct invloed hebben op de reisbeleving. Als voorbeeld: wanneer je naar Zuid-Afrika reist en om 4.00 uur ‘s nachts op de luchthaven moet zijn, dan wil je zonder al te veel gedoe je auto parkeren. Wij zorgen ervoor dat we op het afgesproken tijdstip aanwezig zijn bij de vertrekhal, zorgen voor een klantvriendelijk ontvangst en helpen de klant verder op weg zodat de reis op Schiphol ontspannen begint. Maar ook wanneer je om 3 uur ‘s nachts, in de stromende regen, terugkomt met een vlucht die vier uur is vertraagd, ben je gewoon blij dat je direct in je eigen auto kan stappen en naar huis kan rijden.”

Servicegerichte en ervaren chauffeurs

De kwaliteit die iParking Schiphol haar klanten biedt, zoekt het zelf ook in haar medewerkers. Tom: “In tegenstelling tot vele andere aanbieders werkt iParking Schiphol met een vast team aan servicegerichte en ervaren chauffeurs. Onze medewerkers hebben een goede look en feel en spreken netjes Nederlands met de juiste tone of voice. We realiseren ons goed dat het heel belangrijk is hoe je overkomt op de reiziger. Daarbij kunnen onze klanten er volledig op vertrouwen dat er met respect met hun auto wordt omgegaan en dat deze netjes wordt geparkeerd. Wel zo prettig en geruststellend wanneer je op vakantie gaat.”





“Wij bieden een comfortabel, gemakkelijk en betrouwbaar alternatief”





Mobiliteit vergroten

Wat kun je vertellen over luchthaven-parkeren? Ko: “Luchthaven-parkeren kun je onderverdelen in On Airport- en Off Airport-parking, dat je weer kunt onderverdelen in shuttle-parkeren en valet-parkeren. Beide vormen van luchthaven-parkeren zijn wereldwijd breed geaccepteerd door consumenten, bedrijven en reisorganisaties. Parkeren vormt niet alleen een essentieel onderdeel van mobiliteit, maar ook in de totale reisketen van de frequent flyer en de vakantieganger. In grote lijnen kun je de parkeeraanbieders op Schiphol in drie segmenten onderverdelen: premium-, mainstream- en prijsvechterssegment. Het mainstreamsegment zijn de grootgrutters die zich focussen op kwantiteit in plaats van kwaliteit. Zij hebben een gemiddeld tot laag serviceniveau. Het prijsvechterssegment focust zich op de laagste prijs en heeft daardoor een minimale servicekwaliteit. Bij ons ligt de focus op cliënten die tijdigheid, betrouwbaarheid en servicekwaliteit belangrijk vinden. Wij denken en handelen niet in termen van ‘massa is kassa’, maar ons doel is om een zo goed mogelijke service te verlenen.”

Foto ter illustratie. Foto © Dutchmen Photography / Shutterstock.com.

Parkeerlocaties

Tom, die zich bezighoudt met onder andere de operationele zaken binnen iParking Schiphol, vertelt dat er bij hen gebruik wordt gemaakt van uitsluitend goede parkeerlocaties. “Je hoort natuurlijk weleens verhalen over parkeerterreinen in het donker die niet prettig voelen. Of dat je tientallen minuten moet wachten in de kou, kilometers moet lopen of in een oud en stoffig busje moet stappen om richting de luchthaven te gaan. Dat soort dingen wil je toch niet hebben als je op reis gaat? Wij bieden daarentegen een comfortabel, gemakkelijk en betrouwbaar alternatief. Wij hebben nette parkeerlocaties, verplaatsen zelf de auto en bieden tevens de mogelijkheid om voor een overdekte parkeerplaats te kiezen. We werken onder andere samen met Hyatt Place Hotel in Hoofddorp, dat gelegen is op een steenworp afstand van Schiphol. Wanneer een klant onverhoopt eerder terugkomt, kunnen we heel snel schakelen en de auto binnen 15 minuten naar Schiphol brengen.” Ko: “We bieden onze service momenteel nog alleen aan op Schiphol, bij voldoende vraag vanuit onze partners is uitbreiding naar Eindhoven en Rotterdam niet uitgesloten.”

Verdere uitbreiding

“Waar komen de trouwe klanten van iParking vandaan? Natuurlijk via goede referenties en via de online reviews die heel positief zijn. Maar zeer zeker ook via de dedicated partnerships”, aldus Ko. “Dat zijn de reisorganisaties, onze partners. Wij hebben absoluut nog ruimte voor een verdere uitbreiding van het aantal samenwerkingsverbanden. Wij zien niets liever dan dat onze goede service zich breder over de markt kan verspreiden. Ik denk dat iedereen hier blij van wordt, de reizigers én de reisorganisaties.”

Dit interview verscheen in de maart-editie 2024 van Travelpro. Lees hier gratis de volledige uitgave.