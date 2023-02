Deel dit artikel

Frank Radstake (ANVR) laat weten bekend te zijn met de ontwikkelingen die er spelen rondom partijen die een verbod willen op fossiele reclame. “Ik heb zelf als standpunt om er liever geen aandacht aan te besteden, want alle reclame voor dit onderwerp is te veel.”

Radstake laat weten dat het onderwerp ook tijdens het digitale ANVR-vragenuur weleens ter sprake is gekomen. “Het is iets dat in bredere zin wel tot zorgen leidt, want waar stoppen dit soort clubs. Reizen en vakantie is goed en noodzakelijk, en daarbij is het wel belangrijk dat we dat op duurzame manier doen richting de toekomst.”

Niet bevreesd

De minister die erover gaat, Rob Jetten (D66), heeft in een kamerbrief geschreven een landelijk verbod niet te zien zitten. “Ik ben in eerste instantie niet bevreesd dat er een landelijk verbod op reclame voor vliegreizen zal komen. Wij vinden het écht een ongelooflijk slecht signaal als in Nederland het reclame maken voor vakanties – die volkomen legaal zijn – helemaal wordt verboden.”

Auteur Arjen Lutgendorff