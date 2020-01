Zoover start met verkoop pakketreizen

Zoover is van start gegaan met de verkoop van pakketreizen naar Griekenland, Kaapverdië, Mallorca, de Canarische Eilanden en de ABC-eilanden. “We merkten dat bezoekers naast het speuren naar informatie én het opdoen van inspiratie ook steeds vaker daadwerkelijk een vakantie wilden boeken. Om die reden bouwt Zoover haar activiteiten uit om vakantiegangers nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Marcel Veenhuizen, Head of Commerce bij Zoover, legt uit wat de meerwaarde hiervan is voor de vakantieganger: “Pakketreizen vergelijken is door alle combinaties van vluchten en transfers vrij complex geworden. De een wil misschien prettige vliegtijden, terwijl de ander voor de meest voordelige optie wil gaan. Wij maken dit eenvoudiger door alle relevante informatie overzichtelijk en op één platform aan te bieden.”

De uitrol gaat gefaseerd van start en begint met populaire accommodaties in Griekenland, Kaapverdië, Mallorca, de Canarische Eilanden en de ABC-eilanden. Komende maanden wordt het aanbod van andere touroperators toegevoegd en in de zomer van 2020 zullen alle populaire bestemmingen als pakketreis bij Zoover worden aangeboden. “We zijn een van de grootste reissites van Nederland en onze onafhankelijke reviews zijn onze kracht. Dat blijft ook zo. Met deze stap spelen we in op de wens van de consument om ook prijzen te kunnen vergelijken en direct te kunnen boeken. Doordat we een écht beeld geven van accommodaties en bestemmingen, hebben vakantiegangers zekerheid en weten ze waar ze terecht komen.”

