Het reisgedrag van Generatie Z wijkt sterk af van dat van eerdere generaties. Uit nieuw onderzoek van ABN AMRO blijkt dat jongvolwassenen niet alleen vaker gebruikmaken van kunstmatige intelligentie bij het boeken van vakanties, maar ook steeds vaker aankloppen bij een fysiek reisbureau voor advies.

Sinds de coronapandemie laat de reisbranche een opmerkelijk herstel zien. De bank constateert dat het 12-maandsgemiddelde van de omzet van reisbureaus inmiddels bijna terug is op het groeipad van vóór 2020. “De sterke inflatie en de storm aan AI-toepassingen zijn kennelijk niet van negatieve invloed geweest op de omzetcijfers van reisbureaus”, stelt ABN AMRO.

Later boeken

Toch verandert het boekgedrag van reizigers. Vakanties worden later geboekt dan voorheen, wat volgens de bank samenhangt met onzekerheden als oorlogen en politieke spanningen. Ook zouden reizigers vaker hun budget verschuiven van winter- naar zomervakanties.

Populairder bij jongeren dan bij oudere generaties

Opvallend is dat jongeren het fysieke reisbureau opnieuw weten te vinden. Uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat het aandeel reizigers dat informatie inwint bij een fysiek reisbureau steeg van 6 naar 8 procent tussen april 2024 en juli 2025. Onder 18- tot 24-jarigen verdubbelde dat aandeel zelfs van 5 naar 12 procent; bij 25- tot 34-jarigen steeg het van 3 naar 10 procent. “De populariteit van het fysieke reisbureau onder jongere generaties is nu zelfs hoger dan onder oudere generaties”, aldus ABN AMRO.

Het klassieke reisbureau

Het klassieke reisbureau ziet er wel anders uit dan vroeger. Steeds vaker gaat het om zelfstandige reisagenten die vanuit huis werken of klanten thuis bezoeken, vaak met een duidelijk specialisme, bijvoorbeeld in fiets- of natuurreizen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal ingeschreven reisbureaus de afgelopen tien jaar met 32 procent steeg, terwijl het aantal fysieke winkelpanden met 52 procent daalde.

AI

Ook AI speelt een groeiende rol in het oriëntatieproces. Vooral onder jongeren stijgt het gebruik van kunstmatige intelligentie als bron voor reisinformatie. In de groep 18-24 jaar nam het gebruik van AI met 11 procentpunt toe. ABN AMRO merkt op dat “de opkomst van AI-shopping agents, digitale assistenten die zelfstandig routes, accommodaties en vluchten kunnen boeken,” de positie van traditionele onlineboekingsplatforms onder druk zet.

Keuzestress

Volgens de bank heeft de hernieuwde belangstelling voor het fysieke reisbureau ook te maken met keuzestress en sociale media. De continue stroom van vakantiefoto’s op Instagram en TikTok zou jongeren vaker aanzetten om deskundig advies in te winnen. Reisbureaus bieden zekerheid, lokale kennis en praktische hulp, wat volgens ABN AMRO kan “ontzorgen en keuzestress verminderen.”

Prijs vs. ideale vakantie

De bank ziet in de opkomst van AI en persoonlijke reisagenten een structurele verschuiving in de reisbranche. “Reizigers zoeken niet langer alleen de laagste prijs, maar ook de voor hen ideale vakantie,” stelt ABN AMRO. “Reisorganisaties die persoonlijke service weten te combineren met digitale expertise worden waardevol als vertrouwensschakel tussen AI en de reiziger.”

De winnaars

De conclusie van het rapport is duidelijk: organisaties die menselijk advies weten te combineren met de precisie van nieuwe technologieën, zullen volgens ABN AMRO “de winnaars zijn van deze technologische disruptie.”