De ANVR overweegt juridische stappen tegen het verbod op fossiele reclame in Den Haag. “We zijn de uitspraak van de rechter aan het bestuderen. Volgende week donderdag komt het bestuur van de ANVR bijeen en wordt besproken of we een bodemprocedure starten”, laat ANVR-directeur Frank Radstake desgevraagd weten aan Travelpro.

Aanleiding is de recente uitspraak van de voorzieningenrechter, die oordeelde dat de gemeente Den Haag het reclameverbod mag invoeren. De discussie over fossiele reclame kreeg deze week opnieuw aandacht, nadat de gemeente Utrecht besloot om het eerder aangekondigde verbod versneld in te voeren. Vanaf 1 januari 2026 zijn fossiele reclames daar verboden in de openbare ruimte.

Utrecht had al beleid om fossiele reclame te weren. Het nieuwe besluit betekent dat de gemeente dat nu versnelt. Volgens Radstake kan dat voor exploitanten van reclame in de openbare ruimte gevolgen hebben. “Ik kan me voorstellen dat zij daar bezwaar tegen maken, zeker als er nog lopende contracten zijn.”