Belvilla verliest kort geding tegen Villa for You, maar beraadt zich over vervolgstappen

Pepijn Zijsling, oprichter eigenaar van Villa for You is in het gelijk gesteld in een kort geding dat Belvilla tegen de nieuwe concurrent had aangespannen. Belvilla beraadt zich over eventuele juridische vervolgstappen. Dat laat Hanita van der Meer (woordvoerder Belvilla) aan TravelPro weten.

Belvilla eiste dat Zijsling de activiteiten van zijn nieuwe bedrijf Villa for You zou staken. Zijsling zou zich volgens Belvilla schuldig hebben gemaakt aan het schenden van het concurrentie- en geheimhoudingsbeding. Hij zegt met zijn activiteiten te zijn gestart, nadat het concurrentiebeding was afgelopen. De rechtbank in Oost-Brabant heeft alle vorderingen van Belvilla tegen Zijsling afgewezen.

Zijsling, oud-medewerker van Belvilla, richtte op 8 juni van dit jaar Villa for You op. “Vorig jaar 2019 werd bekend dat de eigenaar van Belvilla van plan was het bedrijf te verkopen aan het Indiase concern OYO Hotels & Homes. Deze zomer heb ik Villa for You opgericht vanuit de overtuiging dat ik met dit nieuwe bedrijf de markt beter kan bedienen door een persoonlijke benadering. Ik ben enorm opgelucht dat de rechter nu een einde maakt aan de pogingen van Belvilla om mijn bedrijf te dwarsbomen.” Villa for You bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in onder meer Oostenrijk, België en Nederland. Zijsling was daarin vrij, omdat hij volgens de rechter sinds 3 juni 2020 niet meer gebonden was aan enig concurrentiebeding.

Van der Meer: “Wij hebben geen probleem met concurrentie in welke vorm dan ook en wensen iedereen succes, maar dat moet wel op een correcte manier worden gedaan. In dit geval zagen wij goede gronden om de handelwijze aan de rechter voor te leggen. Daarom beraden we ons over eventuele juridische vervolgstappen.”

Zijsling laat weten geen rancuneuze gevoelens te hebben en zeker niet met modder naar zijn vroegere werkgever Belvilla te willen gooien. “Ik vertrouw erop dat er geen procedures meer zullen volgen en dat we ieder rustig onze eigen weg kunnen gaan.”

