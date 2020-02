CLIA leden implementeren maatregelen tegen coronavirus

Nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus heeft uitgeroepen tot internationale bedreiging voor de volksgezondheid heeft Cruise Lines International Association (CLIA), spreekbuis van de cruise-industrie, de volgende verklaring afgegeven.

“De veiligheid en gezondheid van passagiers is de nummer één prioriteit van de CLIA leden. CLIA en hun leden hebben goed contact met gezondheidsdeskundigen over de wereld, inclusief de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en zijn continu het beleid aan het beoordelen en aanpassen aan de hand van ontwikkelingen. Dit is inclusief de wijziging van bepaalde routes waar nodig en het screenen van gezondheid, reizen en contacten van gasten en de crew die recent gereisd hebben naar of vanuit de getroffen gebieden met overeenstemming van de geldende richtlijnen van de wereldwijde gezondheidsautoriteiten. Screeningsprotocollen staan garant voor weloverwogen beslissingen in het geval een gast of werknemer zal worden geweigerd aan boord te gaan.”

Voorzorgsmaatregelen

“CLIA leden hebben werkbewegingen opgeschort vanaf het vasteland van China en weigeren toegang aan boord, of het nu gasten zijn of bemanning, van wie heeft gereisd van of door het vasteland van China binnen de afgelopen veertien dagen. De cruise-industrie is één van de meest uitgeruste en ervaren industrieën op het gebied van het managen en monitoren van de gezondheid van passagiers en bemanningsleden. Cruisemaatschappijen nemen voorzorgsmaatregelen om zowel actief als passief controle van passagiers en bemanningsleden uit te voeren voorafgaand aan het aan boord gaan wanneer omstandigheden dat vereisen. CLIA leden implementeren maatregelen ter voorkoming van het uitbreken van het virus. Waaronder het verplicht uitrusten van hun schepen met medische voorzieningen en medische deskundigen die 24 uur per dag aan boord en aan wal beschikbaar zijn om medische diensten te verlenen in het geval van ziekte en om ziekteverspreiding te voorkomen.”

