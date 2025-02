Corendon zit niet stil en is er klaar voor om bestemmingen weer op de kaart te zetten, met name Didim krijgt extra aandacht. “Reizigers boeken hun vakanties steeds vroeger. Ze willen zeker zijn van de beste keuze én gebruikmaken van vroegboekkortingen. Betaalbare all-inclusive hotels blijven een hit, vooral in plekken zoals Alanya”, laat Audrey Denkelaar (PR Manager & woordvoerder bij Corendon) weten aan Travelpro.

“Tegelijkertijd zien we dat mensen ook meer behoefte hebben aan unieke ervaringen, zoals kleinschalige boutiquehotels via ons merk By June. Hoewel er geen gloednieuwe bestemmingen zijn, zetten we Didim in Turkije weer op de kaart. Deze rustige badplaats heeft alles: mooie stranden, een relaxte sfeer en indrukwekkende bezienswaardigheden, zoals de Apollotempel en Efeze. Daarnaast bieden we achtdaagse cruises op de Costa Smeralda, compleet met eigen vliegcharters. En om aan de vraag te voldoen, breiden we ook het aantal kamers uit in populaire hotels in bestemmingen, zoals Turkije, Griekenland en Spanje.”

Thema’s

“Voor 2025 zet Corendon extra in op thema’s die bij verschillende reizigers passen”, zegt Audrey. “Zo breiden we ons Fly & Go-aanbod uit voor meer vrijheid en gemak, en bieden we via By June nog meer kleinschalige vakanties met boutiquehotels. Didim krijgt een bijzondere plek in ons aanbod, met accommodaties voor elk type vakantieganger, van luxe resorts tot betaalbare opties. Daarnaast groeien onze Middellandse Zeecruises, zoals de luxe ‘La Dolce Vita’, voor wie een unieke vakantie-ervaring zoekt. Ons aanbod richt zich op een brede doelgroep: gezinnen, stellen, en ook de meer individuele reizigers. We zorgen ervoor dat er voor iedereen een geschikte optie is, of je nu kiest voor een luxe resort, een sfeervol boutiquehotel of een betaalbaarder verblijf. Zo is er altijd een vakantie die past bij de wensen en budget van onze klanten.”

Geweldige excursies

“We bieden geweldige excursies aan, zoals een rondreis door Cappadocië in Turkije. Maar ook aan de Egeïsche kust is er genoeg te doen. Denk aan historische uitjes naar de Apollotempel, een avondtour door Efeze (magisch in het donker), of relaxen op stranden zoals Altinkum Beach. Voor de actievelingen zijn snorkelen, duiken of een tripje naar het Bafa-meer voor wandelen en wildlife-spotting absolute aanraders. Deze activiteiten combineren cultuur, natuur en ontspanning, en maken een reis onvergetelijk. Reisagenten kunnen hiermee klanten overtuigen en extra waarde toevoegen aan hun vakantie.”

Dé bestemming voor 2025

Corendon maakt minder bekende bestemmingen in het Middellandse Zeegebied aantrekkelijk door te laten zien wat ze uniek maakt. “Dit doen we door te focussen op de charme van de plek, bijzondere hotels en leuke activiteiten. Met scherpe prijzen en pakketaanbiedingen maken we het voor reizigers nog aantrekkelijker om iets nieuws te proberen. Bijvoorbeeld, een bestemming als Marmaris en Fethiye in Turkije met prachtige natuur en historie kan extra aantrekkelijk worden door excursies naar unieke plekken of schilderachtige natuurgebieden toe te voegen. Als we één bestemming moeten noemen die we voor 2025 zouden aanraden, is dat zeker Didim. Deze prachtige badplaats aan de Egeïsche kust heeft alles: cultuur, natuur, mooie stranden en comfortabele accommodaties. Het is betaalbaar, goed bereikbaar en biedt een perfecte mix van relaxen en ontdekken. Er is voor iedereen wel iets passends te vinden: van luxe resorts zoals Anda Barut Collection tot gezinsvriendelijke accommodaties zoals Long Beach Club Nature. Ik mocht tijdens de persreis al de regio Didim ontdekken en logeren in Anda Barut Collection en dat heeft mij weer laten zien wat een fantastische bestemming Turkije is. Vandaar dat het mijn persoonlijke favoriet is.”

Meer dan alleen strand

“Wat ik wel wil meegeven is dat we soms zien dat reisagenten niet genoeg benadrukken wat een bestemming allemaal te bieden heeft. Veel klanten willen meer dan alleen op het strand liggen. Laat ze weten dat er ook veel te beleven is op cultureel of actief gebied. Dit helpt klanten vaak net die stap te zetten om te boeken. Het is simpel: de Middellandse Zee heeft voor iedereen wat wils. Betaalbare vakanties, korte reistijden, prachtige natuur, cultuur en geweldig eten. Het blijft een regio waar je makkelijk een vakantie kunt vinden die precies bij je past, en dat maakt het moeilijk voor andere regio’s om te concurreren. We helpen reisagenten met trainingen, promotiemateriaal en leuke acties. Dit voorjaar organiseren wij uiteraard meerdere studiereizen, zijn wij aanwezig op diverse (reisagent)events en zullen er diverse agentenacties zijn. Meld je aan voor onze Facebookpagina en blijf op de hoogte.”