Corendon, inclusief het jongerenmerk Go Fun en binnenkort ook Stip Reizen, wordt toegevoegd aan het aanbod van de TUI-shops.

“We willen relevant zijn en blijven voor onze klanten. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar nieuwe potentiële klanten”, aldus Suzanne Goossen, Head of Retail Distribution Nederland. “Mensen zoeken het reisbureau/de shop op om het juiste advies te krijgen, geïnspireerd te raken en volledig ontzorgd te worden. Juist door samenwerkingen met sterke partners aan te gaan en ons product en service-aanbod te versterken, kunnen we dit realiseren”.

Trots

Rutgher Verstrepen, Salesmanager Retail Corendon is ook content met de samenwerking en voegt daar aan toe: “Ik weet zeker dat de bestemmingen en hotels van Corendon goed passen bij het aanbod van de TUI-shops. Dit maakt ons aanbod zelfs relevanter, wat goed is voor beide bedrijven. Hoewel onze organisaties op elkaar lijken, zijn er altijd klanten met specifieke vakantievragen waar Corendon een aanvulling is voor TUI. Daarnaast bieden we ook niche producten met de andere merken van Corendon zoals Stip GOfun. Ik ben trots dat we samenwerken om onze klanten de beste vakantiedeal te bieden en ze te verwelkomen op onze bestemmingen.”

Foto: Suzanne Goossen en Rutgher Verstrepen.