De Europese Commissie heeft het Nederlandse plan om de geluidsoverlast rond Schiphol te verminderen grotendeels goedgekeurd. Dit betekent dat het aantal vliegbewegingen vanaf november wordt teruggebracht van 500.000 naar 478.000 per jaar, met als doel de geluidsoverlast voor omwonenden met 15% te verminderen. Toch plaatst Brussel kanttekeningen bij de berekeningen en eist aanpassingen voordat de definitieve maatregelen kunnen worden ingevoerd.

Een van de belangrijkste aandachtspunten is het ontbreken van een volledige berekening van de impact van vlootvernieuwing. De Europese Commissie vraagt Nederland beter uit te leggen waarom een groot deel van de nieuwe, stillere vliegtuigen van KLM en Transavia niet is meegeteld. Luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, wijzen erop dat hun nieuwe Airbus-vloot aanzienlijk minder geluid produceert, waardoor krimp volgens hen niet nodig is. Ze dringen er bij het kabinet op aan deze factor volledig mee te nemen in de evaluatie.

Technieken

Daarnaast benadrukt de Commissie dat Nederland onvoldoende gebruikmaakt van innovatieve landings- en navigatietechnieken die geluidsoverlast kunnen beperken. Technieken zoals stillere landingsprocedures en gerichte vliegroute-aanpassingen kunnen volgens de luchtvaartsector bijdragen aan een aanzienlijke hinderreductie. De Commissie vraagt het kabinet om deze opties grondiger te onderzoeken.

Kleinere luchtvaart

Ook is er kritiek op het feit dat de kleine luchtvaart, zoals privé- en zakenjets, buiten de maatregelen wordt gehouden. De Commissie noemt dit discriminerend, omdat deze vluchten ook bijdragen aan de geluidsoverlast rond Schiphol. Omwonenden en milieugroepen vinden bovendien dat de voorgestelde krimp niet ver genoeg gaat. De gemeente Amsterdam pleit bijvoorbeeld voor een maximum van 400.000 vluchten per jaar, terwijl actiegroepen een verdere daling naar 300.000 vluchten eisen.

Kritiek Brussel

Luchtvaartminister Barry Madlener heeft laten weten dat het kabinet de kritiek van de Commissie zal verwerken in de definitieve plannen, maar blijft vasthouden aan de invoering van de limiet van 478.000 vluchten per jaar vanaf november 2025, waarvan 27.000 in de nacht. Luchtvaartmaatschappijen en belangenorganisaties blijven ondertussen druk uitoefenen en wijzen op mogelijke juridische complicaties bij het intrekken van historische slots.

Uitdaging

De komende maanden moet Nederland aan de Europese Commissie laten weten hoe het de aanbevelingen verwerkt in het definitieve geluidsreductieplan. Het kabinet staat daarmee voor de uitdaging om een balans te vinden tussen de economische belangen van Schiphol en KLM en de bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast.