Een bierviltje, een flinke dosis lef en een gedeelde droom: zo begon vijftien jaar geleden het verhaal van Avila Reizen. Dat verhaal werd gisteravond gevierd in Haarlem, waar oprichters Tim en Hilda van der Wel samen met collega’s, familie en partners het 15-jarig jubileum én de opening van hun nieuwe kantoor markeerden.

In zijn speech nam Tim de aanwezigen mee terug naar het prille begin. Na het faillissement van hun toenmalige werkgever werden hij en Hilda aangemoedigd om zelf een reisorganisatie te starten. “Ik dacht: dat kan toch helemaal niet? We hadden ‘niks’ op de rekening staan. Maar toen lag er ineens een bierviltje met een handtekening onder een klein startkapitaal. En Hilda zei direct: doe, nu. Dat was het begin van Avila Reizen.”

Familie

Wat begon als een spontaan avontuur groeide uit tot een merk met een eigen identiteit en een team dat volgens Tim voelt als familie. “We hebben vijftien jaar naast elkaar gewerkt, letterlijk naast elkaar, en ik ben dankbaar dat we samen dit bedrijf hebben opgebouwd. Maar het is allang niet meer alleen maar het thuis van Hilda en Tim. Avila Reizen is een merk geworden wat ergens voor staat, naamsbekendheid geniet en groeiende is. Het is een bedrijf geworden waar heel veel fantastisch lieve mensen werken, door de jaren heen hebben gewerkt, herinneringen hebben opgebouwd. Het is een netwerk geworden in Nederland en ook internationaal. En het is al lang niet meer alleen maar de droom die Tim en Hilda ooit hadden. Avila Reizen is vandaag de dag een begrip geworden in de Nederlandse reisbranche. Daar zijn wij onwijs dankbaar voor.”

Luister hier naar Beyond Dreams – De Podcast waarin Tim en Hilda je mee terugnemen naar Zuid-Amerika, waar het allemaal begon voor Avila Reizen.

Liefde, geloof en impact

Hilda benadrukte de rol van geloof, liefde en maatschappelijke betrokkenheid in de ontwikkeling van het bedrijf. Ze vertelde over de sociale projecten die worden ondersteund door de via de Avila Foundation in Venezuela, waaronder Casa Blanca en Casa Grande. “Daar krijgen dagelijks kinderen te eten en kansen voor de toekomst. Dat hadden we nooit kunnen bedenken toen we begonnen. Het laat zien dat reizen meer kan zijn dan alleen vakantie, het kan ook hoop en liefde doorgeven.” Met een glimlach en een brok in haar keel sloot ze af met een boodschap aan het publiek: “Blijf altijd dromen, ook in de donkerste momenten. Volg je hart, liefde overwint de duisternis.”

Het Avila-DNA

Marketing- en partnershipspecialist Ralph van den Houten, die al negen jaar bij het bedrijf werkt, legde uit wat volgens hem de kracht van Avila is. “Ontdekkingsreizen met een vakantiegevoel was ooit de slogan. En dat is eigenlijk precies wie Tim en Hilda zijn: Tim die altijd op zoek is naar de meest bijzondere ervaringen, en Hilda die zorgt dat comfort en warmte nooit ontbreken. Samen hebben ze een cultuur gecreëerd waarin beleving en zorg voor de reiziger centraal staan.” Volgens Ralph draait Avila op vier pijlers: klanttevredenheid, gezond ondernemen, werknemersgeluk en bijdragen aan een betere wereld. “Dat is wat reizen bij Avila uniek maakt: het gaat niet alleen om waar je naartoe gaat, maar ook om de impact die je achterlaat. En dat inspireert ons allemaal.”

Cadeaus en sound journey

Na de speeches werden de genodigden verrast met een oogmasker en werd er een wereldreis gemaakt door middel van een sound journey. Tim en Hilda werden door de collega’s van Avila Reizen verrast met een mooi cadeau. Tim: “We zijn dankbaar voor de avonturen die we mogen meemaken, de mensen die we mogen ontmoeten, de reizen die we mogen maken. En het meest dankbaar zijn we voor alle mensen die voor Avila Reizen werken, voor Avila Reizen hebben gewerkt en met Avila Reizen werken.”

Proost op de toekomst

Met bubbels, Avila-bier en de vertrouwde huis-dj werd er geproost op de toekomst. Vijftien jaar na dat bierviltje is Avila Reizen uitgegroeid tot een begrip in de Nederlandse reisbranche. Maar, zoals Tim het verwoordde: “We zijn nog steeds kinderlijk aan het dromen. En hopelijk mogen we dat nog heel lang blijven doen.”