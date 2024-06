Zaterdag 1 juni jl. vond de feestelijke opening van de nieuwe D-reizen winkel in Vught plaats. Zanger Douwe Bob, bekend van het nummer ‘This World is our Home’ dat ook te horen is in de D-reizen commercials, knipte het ceremoniële lint door en zorgde voor een onvergetelijke sfeer met een exclusief optreden.

Meer dan 100 enthousiaste bezoekers waren aanwezig om de opening te vieren en genoten van de muziek en de feestelijke ambiance. D-reizen is trots op de nieuwe look en feel van de winkel gelegen in het hart van Vught, die nu dus officieel geopend is. Het team van D-reizen Vught staat klaar om haar klanten te verwelkomen en hen te helpen bij het boeken van hun volgende droomvakantie!

