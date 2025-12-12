Toen Robert Pieter Gardenier in 2018 hoorde dat Captain Cruise te koop stond, twijfelde hij geen moment. “Ik kwam thuis en zei tegen mijn vrouw: ‘Ik heb een cruisebedrijf gekocht’.” Sindsdien heeft hij het bedrijf verder uitgebouwd tot een toonaangevende speler in de Nederlandse cruisemarkt.

Vanuit het nieuwe kantoor in Schiedam, met uitzicht op passerende cruiseschepen, werkt hij met zijn team vol cruisefanaten aan de uitbreiding in België en Duitsland, nieuwe labels voor luxe- en riviercruises, én innovatieve tools als VR en AI. “Ik heb het cruisevirus zwaar onder de leden”, zegt hij met een glimlach in gesprek met Travelpro.

Kun je beschrijven hoe de overname van Captain Cruise van Bob en Michel Kuys destijds is gegaan?

“In 2018 werkte ik bij de concullega, toen ik in de wandelgangen hoorde dat Bob en Michel hun bedrijf in de etalage hadden staan. Mijn ambitie was altijd om een eigen bedrijf te hebben. Hoe mooi is het om zelf te kunnen ondernemen in cruises? Dat is mijn grootste passie in het leven. Ik heb één gesprek met hen gehad en daarna waren we eruit. We hebben handjeklap gedaan en het was rond. Ik kwam thuis en zei tegen mijn vrouw: ‘Ik heb een cruisebedrijf gekocht’. Dat was een grote verrassing voor haar, maar wel erg leuk en ik heb er nooit spijt van gehad.”

Kom je uit een ondernemersgezin?

“Nee, niet echt. Ik heb er wel voor gestudeerd. Ik ben echt een ‘finance man’ en het ondernemerschap is mijn passie.”

Hoe zagen de vakanties in je jeugd eruit?

“Toen ik een jaar of vijf oud was, gingen we met onze eigen caravan op pad. Daarna gingen we naar Amerika vanwege het huwelijksjubileum van mijn ouders. Daar zagen we cruiseschepen liggen en dat vond ik geweldig. Een jaar later zijn we op cruise gegaan met Royal Caribbean. Ik was elf en sindsdien is dat cruisevirus heel hard verspreid binnen het gezin en de familie. We gingen van één cruise naar twee, drie, vier cruises per jaar. Mijn ouders waren helemaal verslaafd en ik ging als klein ventje mee. Nu heb ik dat virus zwaar onder de leden. Elke vakantie die wij nu doen, is altijd een cruisevakantie.”

In jouw jeugd was er nog geen zware kritiek op cruises…

“Die kritiek is inderdaad van de laatste jaren. Cruisen is niet de meest milieuvriendelijke vakantie, maar mensen vliegen ook en doen ook andere dingen die milieuvervuilend zijn. Ik wil het daarmee niet goed praten, maar ook cruisen is onderdeel van het leven. Ik weet dat de cruisewereld er hard aan werkt om het steeds milieuvriendelijker te maken als het gaat om de uitstoot, de afvalverwerking, zelfs de verf aan de buitenkant van het schip. Alleen dat duurt 10, 20, 30 jaar.”

Hoe is 2025 geweest voor Captain Cruise?

“Dat was een fantastisch jaar waarin we een mooie plus hebben gedraaid. Niet zo extreem als na corona, toen groeiden we met 1100%. The sky was destijds the limit. We hebben nu een mooie kleine plus gemaakt waar ik zeer tevreden over ben. Met Captain Cruise hebben we het aanbod uitgebreid. We hebben deze zomer een nieuwe search engine geïmplementeerd met dynamic packaging: vluchten, hotels, transfers, alles kun je online boeken bij ons. Het team is uitgebreid, met meer expertise. We zijn afgelopen zomer verhuisd vanuit Vlaardingen naar een nieuw pand in Schiedam aan de Waterweg met een fantastisch uitzicht op cruiseschepen die langsvaren. Ik mag niet mopperen. We hebben heel veel leuke dingen gedaan, op alle fronten. Daarnaast zijn we sinds dit jaar eigenaar van C&O Travel waar ik heel trots op ben. Ik heb goed contact met de voormalige eigenaren, Peter van der Velden en Nicole van der Jagt, en er zit een heel mooi team in Limburg.”

Je wil niet de grootste worden, maar wel de beste zijn. Waaraan merken klanten en reisagenten dat?

“We zijn nu, zoals ik het zie, de nummer drie van Nederland. Daar ben ik heel content mee, want ik hoef niet per se nummer één te worden. Klanten merken het aan het serviceniveau dat we bieden. Iedereen in het team is gepassioneerd, dat merk je al tijdens een (telefoon)gesprek. Ik zie ons team als één grote familie. Ze werken niet om te moeten werken, maar omdat ze cruisen echt leuk vinden. De service, de bereidheid om te helpen, niks is te veel. We staan dag en nacht voor iedereen klaar. We checken ook continu de mails. Er zit gewoon heel veel passie in het team en met ons aanbod en met de servicegerichtheid proberen we ons te onderscheiden.”

Als anderen bakboord gaan, varen jullie stuurboord. Heb je een voorbeeld?

“We zijn met diverse concullega’s in Nederland en ik vind het wel belangrijk dat we niet allemaal achter elkaar aanlopen. We hebben één grote vijver waar we allemaal uit vissen. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat als er één bakboord gaat, dus wanneer die een promotie, beurs of andere activiteit doet, dat wij de stuurboordkant pakken en iets anders doen. Het werkt niet als we elkaar allemaal kopiëren. Door verschillende dingen te doen, kunnen we proberen om als markt de cruisemarkt te vergroten. Laten we eerlijk zijn, we zitten al tien jaar op hetzelfde niveau. We komen geen steek verder, terwijl er nieuwe cruiseschepen bijkomen. Kijk naar Holland America Line met meer afvaarten en 90.000 bedden vanuit Nederland. We moeten de cruisemarkt kunnen vergroten in Nederland. Wij proberen ons echt te onderscheiden met andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van promoties. We gaan volgend jaar twee nieuwe labels lanceren binnen Captain Cruise waarmee we dieper in de luxe- en riviercruisetak duiken.”

Kun je iets meer vertellen over jullie activiteiten op de riviercruisemarkt?

“We hebben heel veel riviercruiseschepen gecharterd en ik merk dat de riviercruisemarkt heel erg onontwikkeld is in Nederland. Er liggen elke dag twintig schepen in Amsterdam, maar er gaan geen Nederlanders aan boord. Dat is zonde. We gaan binnen Captain Cruise een riviercruise-tak opzetten, waarbij wij de riviercruise gaan promoten. Waarom moet je een riviercruise doen? Wat zijn de verschillen tussen de aanbieders van riviercruises? Hetzelfde gaan we doen met de luxe (zee)cruises. Die rijzen de pan uit. Er komen nieuwe rederijen bij, nieuwe schepen, dus dat willen we beter onder de aandacht brengen.”

Hoe is de samenwerking in de verkoop van riviercruises met de Jong Intra Vakanties tot stand gekomen?

“We doen al drie jaar zaken op de Vakantiebeurs met het ‘frietje van Coby’. We zijn dit jaar gestart met de charters van Van Loon Cruises en de Jong Intra Vakanties heeft veel ervaring in de verkoop van riviercruises. Wij charteren riviercruiseschepen en de Jong Intra Vakanties helpt mee in de verkoop. Het is een hele prettige samenwerking in zowel Nederland als België.”

Captain Cruise werkt veel met VR, hoever zijn jullie met AI?

“Als het gaat om VR, zijn we op het gebied van cruises echt de koploper in Nederland. We hebben zeker 100 schepen die je met VR kan bezoeken. Voor reisagenten die niet bij een scheepsbezoek aanwezig kunnen zijn, bieden we de mogelijkheid van een virtueel scheepsbezoek dat je vanuit huis kunt doen. AI is een steeds belangrijker onderdeel in het leven, dat merken wij ook. Achter de schermen zijn wij druk met een aantal projecten op dat gebied, waar we hopelijk in 2026 mee naar buiten kunnen komen. To be continued.”

Waar zie jij mogelijkheden, bijvoorbeeld in het luxe segment, expedities, de massa(cruises)?

“Eigenlijk op alle fronten. We zien steeds meer luxe rederijen die uit de grond worden gestampt. Aan de andere kant zien we dat er hele grote schepen worden gebouwd. Maar voornamelijk als het gaat om riviercruises en luxe zien we extra veel mogelijkheden. Premium dat draait, dat kent iedereen en gaat steeds beter, maar riviercruises en expeditiecruises zijn nog onderbelicht en daar proberen wij steeds meer op in te spelen.”

Jullie zijn van nature een zeecruiseaanbieder. Zou je dan niet zeggen: ‘Schoenmaker, blijft bij je leest?’.

“Een riviercruise is niet specifiek heel erg anders. Het blijft een schip waar je op vaart. Het principe is hetzelfde: je boekt een hut op een riviercruiseschip. We moeten het anders verwoorden, omdat er verschillende doelgroepen zijn. Over riviercruises bestaat nog steeds heel erg het idee dat het voor mensen met een rollator is, voor oude mensen. Dat kan, maar op de meeste riviercruiseschepen worden geen rollators geaccepteerd. Maar je hebt ook riviercruises die interessant zijn om met de kinderen aan boord te gaan, met kidsclubs en zwembaden. Dus je hebt daar ook twee verschillende kanten in en dat proberen wij nu duidelijk te maken door de verschillende rederijen naast elkaar te leggen. De riviercruise is voor iedereen.”

Hut of cabin?

“Ja, dat is al lastig. Hut.”

Ik heb mensen gesproken die vinden het woord ‘hut’ niet bij cruisen passen. Het klinkt niet als cruisen.

“Belgen noemen het een kajuit…”

Heb je een favoriete huttype?

“Een balkonhut. Het liefst een suite uiteraard, dat is lekker ruim en mooi. Alleen zit daar wel een prijskaartje aan vast. Ik ben een klein beetje claustrofobisch, dus het liefst niet in een binnenhut. Maar als het moet, doe ik het. Ik heb de laatste keer toen ik een cruise begeleidde ook in een binnenhut gezeten. Helemaal goed, maar mijn favoriet is de balkonhut.”

Bestaan er over zeecruises ook nog veel misvattingen?

“Zeker, ja. We blijven wekelijks horen over de Titanic en de Costa Concordia. Wij laten dan filmmateriaal zien met schepen met een ijsbaan, lasergames, een kartbaan en noem maar op. Het is heel moeilijk, het gaat heel wat tijd kosten, maar door de VR-filmpjes kan je laten zien hoe het vandaag de dag echt aan boord is.”

Hoe is het om actief te zijn op de Belgische markt?

“We zijn nu een paar jaar actief in België. We hebben wel een moeilijke, slow start gehad, maar dit jaar gaat het supergoed. We draaien positieve cijfers. We zien dat België Nederland aan het inhalen is op de luxe markt. In België zitten relatief heel goede cruisepassagiers. Veel luxe, veel premium. Nederlanders boeken een binnenhut en Belgen een balkonhut. Daarnaast zijn ook riviercruises heel erg populair in België, veel populairder dan in Nederland waar we wel echt groeimogelijkheden zien. Concluderend: België heeft een fantastisch cruisepubliek.”

Het staat op de planning dat jullie van start gaan in Duitsland. Hoe zie je dat voor je?

“We hebben met C&O Travel een kantoor in Duitsland en dat gaan we verhuizen naar een pand met geweldige ruimtes. We hebben besloten om in Duitsland naast C&O Travel ook te starten met Captain Cruise, en hebben alle branding hiervoor opnieuw ontwikkeld. We zitten er bij een shopping mall aan een doorlopende weg, het is een fantastische locatie. We gaan in Duitsland dus met twee labels aan de slag, waarbij we er met Captain Cruise low basic ingaan, zonder targets. We gaan in Duitsland ook een manager aanstellen die dat moet gaan vormgeven. Ondertussen blijven we lekker doorgaan met C&O Travel, want dat draait al jaren in Duitsland en dat gaat heel goed. C&O Travel heeft er ook een cruisetak en een overige reizentak. Het is wel de bedoeling dat C&O Travel en Captain Cruise elkaar niet gaan beconcurreren. We gaan kijken of we bijvoorbeeld met Captain Cruise meer online kunnen doen en C&O Travel meer lokaal basic klanten kunnen vinden, en wie weet de reisagentenmarkt. We zijn de grootste in Nederland, één van de grote aan het worden in België, dus wie weet wat er in Duitsland te behalen valt.”

Denk je al verder dan Nederland, België en Duitsland?

“In mijn dromen altijd, maar in real life zeker niet. Laten we eerst zorgen dat we de Benelux en Duitsland goed op orde hebben en dan zien we wel wat het verder gaat brengen.”

Wat was de laatste cruise die je zelf betaalde en waarom?

“Ik ben net terug van een privécruise met de kinderen vanuit Panama naar het Caribisch gebied. Dat was onze laatste vakantie. We cruisen elke schoolvakantie. De kinderen zijn ook verslaafd aan cruisen, en begonnen toen ze drie en zes maanden oud waren. Naast het cruisen maken we iedere zomer één autovakantie vanwege onze kantoorhond Elmo. Ik vind dat hij ook één keer per jaar op vakantie moet, dus dan gaan we naar de camping in een warm land. Maar als ik aan de kinderen vraag of ze liever naar de camping gaan of een cruise maken, dan kiezen ze eigenlijk altijd voor een cruise. Maar de camping vinden we ook leuk, we voelen ons er zeker niet te goed voor. Maar een cruise staat altijd bovenaan ons wensenlijstje.”

Is er voor jou een meest bijzondere schip?

“Nee.”

Dat kan jij natuurlijk niet zeggen…

“Nee, elk schip is anders. Ik geniet van een schip met 7.000 passagiers, maar ik geniet net zo goed van kleinschalige schepen. Het ligt er ook aan met welk gezelschap je aan boord bent, want het gezelschap kan een schip maken of kraken. Een favoriet heb ik echt niet.”

Heb je als ondernemer fouten gemaakt waarvan je achteraf zegt: ik ben eigenlijk wel blij dat ik die fout heb gemaakt?

“Uiteraard. We maken allemaal fouten. Niet echt een fout, maar als ik bepaalde dingen had geweten dan had ik de start in België anders aangepakt. Die start heeft te lang geduurd en daar heb ik echt veel fouten gemaakt en geld verloren. We verkochten niet, maar we hadden wel de kosten. Maar nu loopt het als een trein. Ook in Nederland heb ik fouten gemaakt die ik anders had gedaan als ik het van te voren had geweten, maar daar leren we van en daardoor staan we er nu ook zo goed voor.”

Je werkt al jaren in de reissector. Wat maakt dat zo mooi?

“Blije mensen. Je hebt elke dag mensen op de mail en aan de telefoon die op vakantie willen. Je merkt dat vakantie een primaire behoefte is naast eten en drinken. Ik zou nooit bij een incassobureau kunnen werken met elke dag verdriet en leed. Mensen krijgen een lach op hun gezicht als het over vakantie gaat. Daar doe je het voor: mensen blij maken.”

Is er ook iets in de sector waar je je aan kunt irriteren?

“Als cruisebranche moeten we meer samenwerken. Dan meen ik oprecht, dat doen we te weinig. Ik zie dat in Duitsland wel gebeuren, en ook wel in België, maar in Nederland heb ik dat gevoel niet. Dat vind ik jammer. Als we meer samenwerken, kunnen we ook meer potentiële mensen bereiken door de vijver te vergroten.”

Moet de ‘oktober cruisemaand’ terugkomen?

“Ik vind van wel, maar dan moeten we er wel echt promoties aan hangen, want anders heeft het geen zin.”

Lukt het ook goed om nieuw personeel te krijgen?

“Ja en nee. We hebben nu zo’n zes vacatures uitstaan voor ons kantoor in Schiedam. Als we een cruise-expert zoeken willen we ook echt cruise-gepassioneerde mensen hebben. Dat is lastiger. We krijgen heel veel sollicitanten, maar als je niet de echte passie hebt voor cruisen, dan moet je een extra stap overbruggen. Het vinden van écht goede cruise-experts is dus soms lastig, maar bij andere functies zeker niet.”

Over drie jaar is Captain Cruise…

“Een mooie bloeiende onderneming met veel fantastische werknemers en hopelijk nog steeds de beste van Nederland.”

