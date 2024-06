FNV en CNV hebben de ANVR laten weten dat hun leden in meerderheid hebben ingestemd met het cao-onderhandelingsresultaat, waardoor de afspraken over een nieuwe cao definitief zijn.

De komende week wordt hard gewerkt aan het afronden van de teksten voor de nieuwe cao, die loopt van 1 juli 2024 tot 1 juli 2026.

Kritisch gekeken

“We zijn blij en tevreden dat we hiermee een intensief proces om een nieuwe cao te bereiken, hebben afgerond. We begrijpen goed dat de vakbondsleden kritisch naar het resultaat hebben gekeken. Door te kiezen voor een nominale in plaats van een procentuele verhoging krijgt iedereen er fulltime bruto hetzelfde bij, maar procentueel verschilt dit uiteraard per werknemer”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “Naast de nominale verhogingen van respectievelijk € 175 en € 125 per 1 juli 2024 en 1 juli 2025, worden ook de minima en maxima van de salarisschalen fors verhoogd. Daarmee maken we het loongebouw van de reisbranche toekomstbestendig.”

Vakantiedagen, reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

“De komende week zullen we de nieuwe cao-teksten vastleggen. Deze zijn grotendeels al op papier gezet. Hierin regelen we ook de nieuwe afspraken over bijvoorbeeld vakantiedagen, reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding”, aldus Radstake. Zodra de teksten definitief zijn, worden deze gecommuniceerd via de ANVR-website en de website van Reiswerk.