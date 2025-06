Inèz Ruska, oprichtster van Het Reisprof Event, een initiatief van Businessclub De Reisprof, kijkt met een goed gevoel terug op de vierde editie van het event dat opnieuw een diverse groep reisprofessionals bij elkaar bracht. “We hebben nu echt een sterke blauwdruk staan”, zegt Ruska. In gesprek met Travelpro blikt ze terug, deelt ze plannen voor volgend jaar en benadrukt ze het belang van live ontmoetingen in een digitale tijd.

Foto’s ©Dave Kroet/KeepFocus Photography.

Hoe kijk je terug op de meest recente editie van Het Reisprof Event?

“Persoonlijk vond ik dit de beste editie tot nu toe. De organisatie liep bijzonder soepel dankzij de inzet van mijn collega Lotte Boudewijn en de fijne samenwerking met de locatie. We leren bovendien ieder jaar beter inspelen op de behoeften van zowel exposanten als bezoekers. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar de sfeer was uitmuntend. Er was een mooie, evenwichtige mix van bezoekers en exposanten – precies waar we als organisatie op hopen.”

Voor wie is het Reisprof Event toegankelijk?

“Het Reisprof Event is bedoeld voor iedereen die reizen verkoopt of samenstelt. Hoewel ruim 60% van de bezoekers lid is van de Businessclub De Reisprof, mochten we dit jaar ook productmanagers, incentive-specialisten en eventmanagers verwelkomen. Voor volgend jaar hoop ik dat we op nog meer van deze professionals mogen rekenen.”

Hoeveel leden heeft Reisprofs en neemt het aantal toe/af?

“We hebben momenteel ongeveer 150 leden. Natuurlijk zijn er soms leden die stoppen, maar over het algemeen blijft het aantal groeien. Wat mooi is om te zien, is dat de balans binnen de club steeds beter wordt – qua achtergrond, leeftijd, ervaring en omzet. Ook naar aanleiding van het event hebben zich weer een mooi aantal nieuwe collega’s aangemeld.”

Wat was dit jaar anders of vernieuwend ten opzichte van vorige edities?

“Nieuw dit jaar was de exclusieve ledenlunch voorafgaand aan het event – een fijne manier om in alle rust bij te praten en alvast kennis te maken met exposanten. De officiële start volgde na de workshop van onze vaste huisadvocaat Judith Tersteeg, die elk jaar vanuit het perspectief van de reisagent actuele juridische thema’s belicht. Verder hebben we ons meer gericht op gespecialiseerde organisaties, bijzondere bestemmingen en ondernemersgroei binnen het workshopprogramma. Bezoekers konden tijdens het event een brandcheck laten doen bij Marisse Douma, een fijne toevoeging voor wie zijn of haar merk wil aanscherpen. Mijn persoonlijke hoogtepunt was de workshop van Edith Dohmen – een bekende influencer en YouTuber die de taal van de reisagent écht spreekt. Haar verhaal over zichtbaarheid, jezelf durven laten zien en het versterken van je persoonlijke merk raakte precies de juiste snaar bij veel aanwezigen.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Hoe was de opkomst dit jaar? Zijn er cijfers of opvallende trends te delen?

“Het aantal bezoekers is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, maar de samenstelling is interessanter dan ooit. Het percentage leden van de Businessclub was hoger en er was meer variatie onder de bezoekers – van ervaren ZRA’s tot productmanagers en incentive-specialisten. We denken dat we met deze vierde editie echt een sterke blauwdruk hebben neergezet. Waar we in eerdere jaren vooral focusten op aantallen, ligt de nadruk nu op kwaliteit. Exposanten gaven aan dat ze juist deze diversiteit en inhoudelijke gesprekken waarderen. Door de kleinschaligere opzet was er ruimte voor waardevolle ontmoetingen.”

De Reisprof Award werd opnieuw uitgereikt: aan wie ging hij dit keer, en waarom?

“Dit is de vierde keer dat wij de Reisprof Awards uitreiken – prijzen die écht door en voor reisagenten gekozen worden. De leden van de Businessclub mochten collega’s nomineren, waarna alle reisagenten hun stem konden uitbrengen. Alleen al genomineerd worden is een eer, omdat het waardering is van vakgenoten – dus ook van buiten de eigen organisatie. Dit jaar is Bianca Brouwer van Travel Counsellors de winnares. De stemmen lagen dicht bij elkaar, dus het was een spannende uitslag. Bianca is wat ons betreft een prachtige ambassadeur voor de Businessclub: een ondernemer in hart en nieren, gepassioneerd, deskundig én collegiaal. In de leverancierscategorie ging Live2Travel er – net als vorig jaar – met de winst vandoor. Een veelgehoorde motivatie was: “Mijn stem gaat naar Live2Travel voor hun altijd vriendelijke collega’s, mooie offertes en reispapieren, uitgebreide kennis en uitstekende service!” Een terechte winnaar dus, en een mooie erkenning vanuit de branche zelf.”

Wat kunnen we volgend jaar verwachten. Komt er een volgende editie?

“Ik zeg elk jaar dat het misschien de laatste is, maar zodra ik zie hoe bezoekers genieten en hoeveel mooie ontmoetingen er ontstaan, weet ik: dit is te bijzonder om te stoppen. Dus ja, we gaan natuurlijk door! Het blijft wel altijd een uitdaging om ons te blijven onderscheiden in het volle landschap van reisevenementen. Maar juist die uitdaging houdt ons scherp én creatief – en daar ligt ook onze kracht. Volgend jaar komt er dus zeker weer een editie, met nieuwe impulsen en vertrouwde kwaliteit.”

Hoe belangrijk is het volgens jou om fysieke ontmoetingen te blijven organiseren in een digitale tijd?

“Ik blijf fysieke ontmoetingen ontzettend belangrijk vinden. Ook in mijn werk als vertegenwoordiger van DMC’s in Nederland en België merk ik dat persoonlijke gesprekken niet te vervangen zijn. Een Zoom-call is een handige aanvulling, maar kan nooit het echte contact, de dynamiek en de oprechte verbinding van een live ontmoeting evenaren. Daarnaast is een event als Het Reisprof Event er niet alleen om informatie op te doen, maar juist ook om elkaar te spreken, ideeën te delen en samen te groeien. Daarom starten we na de zomer binnen de Businessclub ook met kleinschalige ‘rond-de-tafel’-gesprekken. In een persoonlijke setting gaan we met elkaar in gesprek over onze boeiende en constant veranderende branche.”