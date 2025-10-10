Geen koelkastmagneet of sombrero als souvenir, maar een sixpack of een betere conditie. Dat is waar de nieuwe reisorganisatie Fitnessreizen.nl voor staat. Officieel gestart met ANVR-, VZR Garant- en Calamiteitenfonds-aansluiting, introduceert Fitnessreizen een compleet nieuw type vakantie: ‘Trainen onder een palmboom’.

Van idee tot officiële touroperator

Oprichtster Petra Hermans, oud-United Travel ZRA en zelf fanatiek sporter, ontdekte tijdens een familiereis naar Thailand de wereld van fitnesskampen. Terwijl anderen een ligbedje claimden met een handdoek, stond Petra gewapend met kettlebells in de Thaise zon. “Waarom verkoopt niemand dit in Nederland?”, dacht ze. En dus besloot ze het zelf te doen.

Geen buffetstress, wel burpees

Fitnessreizen is voor iedereen die méér wil dan alleen zonnebrand smeren en het toetjesbuffet plunderen. Deelnemers trainen onder begeleiding van topcoaches, krijgen gezonde maaltijden geserveerd en ontmoeten gelijkgestemden uit de hele wereld. Het resultaat? Je komt thuis met extra energie, geweldige herinneringen en vakantiekilo’s minder in plaats van meer.

Van Thai boksen tot strandtraining

Het aanbod varieert van bootcamps in Portugal tot Thai boksen in Koh Samui en strandworkouts in Tenerife. In Cyprus train je in de openlucht met uitzicht op zee en Phuket staat bekend om de meest gezellige internationale community. Binnenkort wordt ook Vietnam toegevoegd.

Petra Hermans: “Ik geloof dat vakantie meer kan zijn dan alleen uitrusten aan het zwembad. Bij Fitnessreizen combineer je zon, sporten, gezond eten en plezier. En die spierpijn die je als souvenir mee terugneemt? Die voelt echt geweldig, veel beter dan een koelkastmagneet.”