Vanaf 2027 wordt vliegen vanuit Nederland fors duurder. “Het kabinet heeft tijdens Prinsjesdag aangekondigd dat de huidige vaste vliegbelasting wordt vervangen door drie afstandstarieven. Wie een langeafstandsvlucht boekt, betaalt straks €70,86 belasting per vliegticket, ruim het dubbele van het huidige tarief van €29,40. Voor een gezin van vier betekent dit bijna €300,- alleen al aan belasting”, laat Prijsvrij Vakanties weten in een bericht.

Luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, waarschuwen dat deze maatregel zal leiden tot méér uitwijk naar luchthavens over de grens, zoals Brussel en Düsseldorf. Daar is vliegen niet alleen vaak goedkoper, de vliegtaks is er ook een stuk lager.

Opvallend

Prijsvrij: “De verschillen tussen landen zijn opvallend. In Duitsland liggen de tarieven vanaf 2027 grotendeels gelijk aan die in Nederland: ongeveer €70,- belasting voor verre vluchten. België rekent echter maar €4,- tot €5,- per passagier, ongeacht de bestemming. Voor een gezin kan dat honderden euro’s verschil maken.”

Goedkoper

“Het verschil wordt niet alleen bepaald door de vliegtaks. Tickets vanaf buitenlandse luchthavens zoals Brussel of Düsseldorf zijn vaak al goedkoper dankzij lagere luchthavenkosten en een groter aanbod van prijsvechters. Dat scheelt voor populaire zonbestemmingen als Spanje, Griekenland en Turkije vaak tientallen tot honderden euro’s per persoon”, aldus de reisorganisatie.

Prijsverschil

“Steeds meer Nederlanders kiezen bewust voor luchthavens over de grens, dat zal met de aangekondigde verhoging van de vliegbelasting alleen maar toenemen”, zegt Joep Kelder van Prijsvrij Vakanties. “Voor gezinnen kan het prijsverschil met Nederland flink oplopen. In combinatie met de veel lagere Belgische vliegtaks wordt Brussel of Charleroi een steeds aantrekkelijker vertrekpunt.”

Wie vanuit België of Duitsland vliegt, moet natuurlijk ook rekening houden met extra reistijd, parkeerkosten en vervoer naar de luchthaven. Toch blijft het totale prijsverschil in veel gevallen groot genoeg om voor vakantiegangers de grens over te steken.

