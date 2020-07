Reisadvies Kroatië terug naar oranje

Op dit moment is in Kroatië de besmettingsgraad van het coronavirus toegenomen. De kleurcode van het land is daarom aan gepast van ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s) naar ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen), dat laat Buitenlandse Zaken weten op haar website.

“Reis alleen naar Kroatië als dat noodzakelijk is. Na een verblijf in Kroatië krijgt u bij terugkeer in Nederland het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.”

TravelPro sprak met een van de woordvoerders van het Minister Buitenlandse Zaken voor een verdere toelichting: “Deze aanscherping heeft te maken met de toenemende besmettingen van het coronavirus in het land. De RIVM houdt de situatie in alle landen goed en extra in de gaten en zodra dit instituut oordeelt dat een besmettingsgraad in een land dermate hoog is, dat het niet meer verantwoord is voor Nederlanders om er naartoe te gaan en met het oog op het mee terugnemen van het virus naar Nederland, kan de RIVM ons adviseren om het reisadvies – in dit geval – op oranje te zetten. Dat is nu gebeurd met Kroatië.”

Het héle land op oranje

Op de vraag waarom BuZu het Nederlandse reisadvies voor een heel land heeft aangescherpt en niet gekozen heeft voor ‘slechts’ een bepaalde regio, antwoordt de woordvoerder: “Wij gaan af op het advies van de RIVM. Het aantal besmettingen is te ver opgelopen en niet plaatselijk. Daarom is er gekozen voor een aangescherpt reisadvies voor het hele land.”

Haaks tegenover Duits reisadvies

Opvallend is dat het Duitse reisadvies voor Kroatië niet is aangescherpt. ‘Alle burgers van de EU-lidstaten mogen Kroatië onbeperkt binnenkomen. Bij binnenkomst worden de contactgegevens van reizigers geregistreerd voor de duur van hun verblijf in het land.’ Daarnaast is er geen 14-daagse binnenlandse quarantainevereiste meer voor binnenkomsten in Kroatië. Het indienen van een gezondheidscertificaat/COVID-19 negatief certificaat is ook niet langer vereist.’

Ook het Belgische reisadvies voor Kroatië is onveranderd en schrijft voor: ‘Sinds 1 juli kunnen EU-burgers en personen met permanent verblijf in de EU opnieuw zonder enige beperking Kroatië betreden.’

