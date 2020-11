[…] Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel […]

Video – Minister-president Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie laten weten dat het ‘nieuwe’ reisadvies waarin het maken en boeken van reizen naar het buitenland wordt afgeraden niet geldt voor Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. “Mits die natuurlijk niet op oranje staan.” Ook op de website van Buitenlandse Zaken staat dat reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk kan.

“Het is belangrijk dat mensen zich in Nederland nog iets kunnen ontspannen door naar hun vakantie locatie te gaan, maar ga daar niet ‘dreutelen’. Ga dus niet op je bestemming eindeloze ritjes maken. Plan je uitstapjes heel zorgvuldig en houd je aan de 1,5 meter. We vinden het wel belangrijk dat mensen naar hun buitenhuisje, als ze dat hebben, kunnen. Of naar een hotelletje, zodat ze er even uit kunnen. Dat kan dus ook naar Caribische delen van het Koninkrijk mits die natuurlijk niet op oranje staan.”

“Wij vinden veilig en verantwoord op vakantie gaan belangrijk. Daarom laten we onze reizigers ook testen en bieden uitsluitend reizen aan naar bestemmingen met een groen of geel reisadvies, zoals Curaçao, gelegen in het Caribische deel van het Koninkrijk”, zo heeft TUI vanavond aan TravelPro laten weten.

Bekijk hieronder het fragment over vakanties in het binnenland en de Caribische delen van het Koninkrijk.

Tekst loopt verder onder de video.

Over andere bestemmingen die nog op geel staan, wordt binnen de reissector en door consumenten al druk gediscussieerd. Zo staat het reisadvies voor de Canarische eilanden bijvoorbeeld nog op geel, maar vakanties worden door de overheid momenteel als niet noodzakelijk gezien en daarmee afgeraden.

Op rijksoverheid.nl staat te lezen dat voor reizen naar het buitenland met ingang van vanavond geldt:

Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk

Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijk reizen

Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl

Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.

Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.