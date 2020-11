TUI na persconferentie: we bieden uitsluitend reizen aan naar bestemmingen met een groen of geel reisadvies

“We begrijpen dat onze regering het aantal besmettingen zo veel mogelijk wil beperken, dat willen wij ook. Daarom voeren wij geen reizen uit naar gebieden waar zij een oranje – dus afradend – reisadvies voor afgeven. Dat beperkt de keuze enorm, maar wij vinden veilig en verantwoord op vakantie gaan belangrijk. Daarom laten we onze reizigers ook testen en bieden uitsluitend reizen aan naar bestemmingen met een groen of geel reisadvies, zoals Curaçao, gelegen in het Caribische deel van het Koninkrijk”, zo laat Petra Kok (Head of External Communications & Spokesperson) namens TUI Nederland weten naar aanleiding van de persconferentie.

Minister-president Mark Rutte liet tijdens de persconferentie weten dat het ‘nieuwe’ reisadvies waarin het maken en boeken van reizen naar het buitenland wordt afgeraden niet geldt voor Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk. “Mits die natuurlijk niet op oranje staan.”

“Zo’n ‘dringend advies’ om niet te reizen tot half januari zorgt voor verwarring en onrust; gebieden die groen of geel zijn kun je bereizen, gebieden die oranje of rood zijn niet. De regering zelf, het ministerie van Buitenlandse Zaken, geeft die reisadviezen af en wij volgen die officiële reisadviezen ook op”, aldus Kok. “Gedrag is de oorzaak van besmettingen, niet het getest reizen naar gele gebieden met minder besmettingen dan hier. We moeten mensen die georganiseerde vakanties bij reisorganisaties en reisbureaus boeken naar toegestane (groene en gele) bestemmingen niet verwarren met mensen die zelfstandig een ticket boeken bij een airline naar een oranje gebied. Dat laatste is onverstandig en raden ook wij af; reis gewoon niet naar een oranje gebied.”

