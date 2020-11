Politiek: vakanties Canarische eilanden onwenselijk

De ministers Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Blok (Buitenlandse Zaken) hebben laten weten dat vakanties naar de Canarische eilanden onwenselijk zijn, ondanks dat het reisadvies op geel staat. Het kabinet zegt in gesprek te zijn met de reisbranche en vervoerders om reizen zoveel mogelijk te ontmoedigen, zo schrijft de NOS.

De regering vindt dat reisorganisaties tegen de adviezen van het kabinet in gaan, door vakanties aan te blijven bieden naar het buitenland en dat vindt de regering onwenselijk. Dat terwijl het reisadvies voor de Canarische eilanden op geel staat. “We hebben een uitdrukkelijke oproep gedaan aan iedereen. Ga niet op vakantie naar het buitenland. Ik hoop echt dat ze hun verantwoordelijkheid zullen nemen”, aldus minister Van Nieuwenhuizen.

Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken laat aan de NOS weten: “Concentreer je nou alleen op echt noodzakelijke reizen. Vakantiereizen zijn geen noodzakelijke reizen. Het mag, maar het is niet in lijn met ons advies”, zegt . “Achter die bedrijven zitten ook mensen en daar doe ik dus ook een beroep op. Heb nou het groter belang voor ogen en niet het kortetermijnbelang.”

“We begrijpen dat onze regering het aantal besmettingen zo veel mogelijk wil beperken, dat willen wij ook. Daarom voeren wij geen reizen uit naar gebieden waar zij een oranje – dus afradend – reisadvies voor afgeven. Dat beperkt de keuze enorm, maar wij vinden veilig en verantwoord op vakantie gaan belangrijk. Daarom laten we onze reizigers ook testen en bieden uitsluitend reizen aan naar bestemmingen met een groen of geel reisadvies, zoals Curaçao, gelegen in het Caribische deel van het Koninkrijk”, zo lietPetra Kok (Head of External Communications & Spokesperson) na de persconferentie van Mark Rutte nog namens TUI Nederland weten.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.