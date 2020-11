Rutte: “Dringend advies wordt: reis tot half januari niet naar het buitenland

Minister-president Mark Rutte heeft tijdens de persconferentie medegedeeld dat met ingang van vandaag het buitenlandse reisadvies wordt aangepast. “Het dringende advies wordt; reis tot halverwege januari niet naar het buitenland, tenzij het echt noodzakelijk is.”

“Reizen is sowieso een risico deze winter. We willen niet dat mensen die naar het buitenland op vakantie gaan het virus mee terug naar huis nemen. Het Caribische deel van het buitenland, behandelen we niet als buitenland”, aldus Rutte. “Daar geldt alleen een negatief reisadvies als een eiland op oranje staat.”

Op de vraag wat de juridische basis is van het reisadvies om tot half januari niet naar het buitenland te reizen laat Rutte weten: “Het is een dringend advies, maar wij verbieden niet om naar het buitenland te gaan. Het is een dringend advies dat we geven. Er zijn nog maar heel weinig plekken die op geel staan en bijna overal moet je eerst in quarantaine. Wat we na half januari gaan doen, kunnen we nu nog niet overzien. We kunnen niet garanderen dat het dan weer allemaal kan. Dat weten we simpelweg niet.” Ook Rutte zelf gaat zijn skivakantie annuleren, zo valt op te maken uit zijn uitleg tijdens de persconferentie: “Ik had zelf een paar dagen gepland staan begin januari.”

Bij de reisadviezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat sinds vanavond ‘Het coronavirus is in Nederland en veel andere landen nog niet onder controle. Blijf deze winter daarom zo veel mogelijk thuis. Maak en boek geen reizen naar het buitenland, tenzij strikt noodzakelijk.’ Ook over ‘Reizen en op vakantie gaan‘ is extra informatie toegevoegd, specifieker op ‘Reizen naar het buitenland en naar Caribisch Nederland‘.

