SNP Reizen stelt reizen ook uit

Op dit moment nemen veel landen ingrijpende maatregelen tegen het coronavirus. SNP is nu hard aan het werk om in kaart te brengen wat de consequenties zijn en nemen zo snel mogelijk contact op met de reizigers die dit betreft. Dat schrijft de reisorganisatie op haar site .

Vertrekt u in maart of april?

“We zijn nu eerst onze reizigers aan het benaderen die in maart 2020 vertrekken, met het dringende advies hun reis uit te stellen naar een latere datum. Daarna zullen we per land en regio in kaart gaan brengen wat de mogelijkheden zijn voor onze klanten die een reis geboekt hebben in de maand april. Wij zullen (in volgorde van vertrek) contact met u opnemen om te overleggen wat we met de reis gaan doen en wat de mogelijkheden zijn.”

“Ons eerste voorstel zal zijn om de reis om te boeken naar een latere datum (na 15 mei). Bij het omboeken naar een later tijdstip proberen we via onze lokale vertegenwoordigers en de vervoerders, zoals luchtvaartmaatschappijen, de kosten zo laag mogelijk te houden. Indien u uw eigen heen- en terugreis geregeld heeft, raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de vervoerder. Als omboeken niet lukt kunt u aanspraak maken op een corona-voucher van ANVR/SGR, die u binnen een jaar na uitgifte als (aan)betaling kunt gebruiken voor een nieuwe boeking van de geannuleerde reis i.v.m. het coronavirus.”

“In verband met de drukte vragen we u vriendelijk om op dit moment geen telefonisch contact met ons op te nemen. Onze eerste prioriteit is nu om onze reizigers die onderweg zijn terug te halen naar Nederland en onze reizigers te benaderen die op kort termijn zouden vertrekken. Weet u echter al dat u uw reis wilt omboeken naar een latere datum (na 15 mei) dan ontvangen we graag een mail met de wijzigings-aanvraag. We zullen deze dan behandelen in volgorde van binnenkomst.”

Vertrekt u na 1 mei 2020?

“Heeft u een reis bij SNP geboekt en vertrekt u na 1 mei 2020? Zolang er geen negatief reisadvies geldt voor de vakantiebestemming en wij de reis kunnen uitvoeren gaat de reis gewoon door. Wij volgen hierbij het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het advies van onze lokale vertegenwoordigers. In het geval van een negatief reisadvies hanteren wij het principe ‘wait and see’. Is er binnen twee weken voor vertrek nog steeds sprake van een negatief reisadvies, dan bieden we u de gelegenheid om de reis om te boeken of kosteloos te annuleren. Wilt u uw reis met vertrek na 1 mei nu al annuleren of omboeken? Dat kan altijd, maar dan zijn we genoodzaakt de SNP annuleringsvoorwaarden aan te houden. Mocht de situatie voor reizen die na 1 mei vertrekken veranderen, dan nemen wij uiteraard contact met u op.”

