Maandag 31 maart wordt een nationale stakingsdag in België en dat heeft grote gevolgen voor het vliegverkeer. Door acties van onder andere veiligheidspersoneel en bagageafhandelaars worden alle vertrekkende passagiersvluchten op die dag geannuleerd. Dat meldt Brussels Airport in een officiële verklaring.

Geen vertrekvluchten

In overleg met de luchtvaartmaatschappijen is besloten om op 31 maart geen passagiersvluchten te laten vertrekken. De maatregel is genomen om de veiligheid van reizigers en personeel te waarborgen. Passagiers van geannuleerde vluchten worden rechtstreeks door hun luchtvaartmaatschappij geïnformeerd. De luchthaven vraagt reizigers met klem om die dag niet naar de luchthaven te komen.

Aankomende vluchten ook getroffen

Hoewel de focus ligt op vertrekkende vluchten, is het mogelijk dat ook aankomende vluchten worden geannuleerd. Reizigers wordt geadviseerd om de status van hun vlucht te controleren via hun luchtvaartmaatschappij of de website van de luchthaven. Het overzicht op de luchthavenwebsite toont annuleringen pas nadat deze officieel zijn ingevoerd door de luchtvaartmaatschappijen.

De luchthaven zegt het ongemak te betreuren en vraagt om begrip voor de situatie.

Foto © Brussels Airport.