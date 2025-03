Pakketreizen winnen aan populariteit, dat schrijft Sunweb op basis van onderzoek dat het bedrijf heeft laten uitvoeren door iVox onder 1.000 Nederlanders.

Foto ©Sunweb.

Volgens de resultaten zegt 60 procent van de respondenten open te zijn over het boeken van een pakketreis. Met name Nederlanders tussen de 35 en 54 jaar (65%) en 55-plussers (66%) geven aan hier geen terughoudendheid bij te voelen. Onder jongeren tot 34 jaar ligt dit percentage met 55 procent iets lager.

Gemak

Gemak blijkt een belangrijke drijfveer. 42 procent van de ondervraagden noemt het feit dat een pakketreis eenvoudig te regelen is als voornaamste reden, gevolgd door 40 procent die het zorgeloze karakter belangrijk vindt. Kwaliteitsgarantie is voor 19 procent doorslaggevend. Negatieve associaties met pakketreizen lijken af te nemen. Slechts een klein deel van de respondenten vindt een pakketreis saai (9%) of associeert het met matig eten (9%). Het beeld van luidruchtige all-inclusive toeristen leeft nog bij 10 procent van de respondenten.

Jongeren

Voor jongeren tot 34 jaar lijkt de pakketreis aan aantrekkingskracht te winnen. In deze leeftijdsgroep zegt 19 procent altijd voor een pakketreis te kiezen. Vooral all-inclusive vakanties zijn populair: jongeren associëren de pakketreis vooral met all-inclusive (49%) en met gemak (47%). Voor bijna 30 procent is de prijs-kwaliteitverhouding doorslaggevend. Volgens Sunweb is het aantal boekingen onder Gen Z (10-28 jaar) in 2025 met bijna 10 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. In vergelijking met 2023 ligt dat aantal zelfs 25 procent hoger. De meeste boekingen betreffen all-inclusive vakanties naar bestemmingen als Egypte, Griekenland, Spanje en Turkije.

All-inclusive

Martine Langerak, woordvoerder van Sunweb, ziet dat reizigers op zoek zijn naar rustmomenten. “Met alles wat er speelt in de wereld, is vakantie een kostbaar moment van qualitytime met dierbaren”, aldus Langerak. Uit het onderzoek blijkt verder dat 45 procent van de Nederlanders bij een pakketreis nog steeds denkt aan all-inclusive. Tegelijkertijd wijst Sunweb erop dat moderne pakketreizen vaak flexibel zijn samen te stellen, met keuzemogelijkheden in vertrekdatum, luchthaven, verblijfsduur en verzorgingstype.