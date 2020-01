Tijdelijke sluiting van Shanghai Disneyland om coronavirus

Als voorzorgsmaatregel, ter voorkoming van een verdere verspreiding van het coronavirus in heel China, is Shanghai Disneyland tijdelijk gesloten. Volgens het park zou de gezondheid/veiligheid van haar gasten en medewerk(st)ers in gevaar zijn bij het openhouden van het park.

“We hebben nauw contact met gezondheidsinstanties en de lokale overheid over de situatie en zullen een heropeningsdatum aankondigen zodra zij vaststellen dat dit raadzaam is. In de tussentijd zullen we restituties verstrekken aan gasten die tickets hebben geboekt voor het park of kamers in onze resort-hotels”, zo schrijft het park op haar website.

Shanghai Disney Resort helpt bij het terugbetalen van gasten die tickets hebben gekocht voor toegang tot Shanghai Disneyland, een resort-hotel hebben geboekt of tickets hebben geboekt voor Beauty and the Beast Mandarin Production via het originele ticketaankoopkanaal.

Het coronavirus heeft ten minste 81 mensen gedood, ongeveer 3.000 geïnfecteerd en is verspreid naar tien landen buiten China. Er zijn ten minste 44 bevestigde gevallen buiten China, waaronder in Australië, de VS, Thailand, Japan, Vietnam en Frankrijk.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.