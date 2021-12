Time to say goodbye

Deel dit artikel

Geen tranen, juist blijdschap. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Het is zover: tijd om afscheid te nemen van de tweewekelijkse digitale TravelPro en jullie vakblad als vanouds geprint als maandelijkse glossy te verwelkomen met ingang van januari.

Nee, ik ga niet met een relaas komen waarin ik ga uitleggen waarom print beter is dan digitaal of wat dan ook. Ik was en ben erg enthousiast over online, maar ben heel blij met de terugkeer van het geprinte magazine, waarin we je uiteraard ook zullen verwijzen naar online content (en andersom).

Al sinds ik in januari 2007 begon bij TravelPro (toen nog Reisburo Actueel) waren er de opmerkingen en vragen: ‘Bij ons blijft het vakblad altijd in het plasticje zitten’, ‘Wie leest er nog vakbladen?’, ‘Hebben jullie het als vakblad niet zwaar?’, enzovoorts, enzovoorts. Als ik dit zo teruglees, lijkt het eigenlijk wel een beetje op waar jullie ook al jaren mee te dealen hebben: ‘Wie gaat er nog naar een reisbureau?’.

In het begin verschenen we als soort krant, wekelijks, toen weer tweewekelijks, vervolgens werden we TravelPro, verschenen tweewekelijks, wekelijks, digitaal en vanaf januari maandelijks als geprint magazine.

Aan ons de uitdaging om ervoor te zorgen dat jij TravelPro wil lezen, dat jij bij het horen van de brievenbus rent om als eerste de nieuwe editie in handen te krijgen (ja, overdreven). Lekker lezen, even niet op je scherm (of wel, want we plaatsen ‘m ook nog gratis leesbaar op de website), thuis op de bank, bij de kerstboom of juist op (studie)reis in het vliegtuig.

Waarin kunnen we met een maandelijks printmagazine uniek zijn? Wat vinden jullie wel en niet interessant? Heeft het magazine waar je een abonnement op hebt of dat je weleens in de winkel koopt leuke rubrieken die je graag in TravelPro terugziet komen? We hebben als team tal van ideeën, maar zet jouw ideeën op de mail, ze zijn meer dan welkom!!!

