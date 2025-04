Vanaf november 2025 start Transavia met directe vluchten naar Rabat, de hoofdstad van Marokko. Marcel de Nooijer, CEO van Transavia: “We zien een toenemende vraag naar bestemmingen in Marokko. Daar willen wij onze passagiers graag in faciliteren. Het is een prachtig en veelzijdig land.”



De Nooijer: “Ik ben trots dat we Agadir en nu ook Rabat aan ons netwerk hebben toegevoegd. Hiermee bieden we onze passagiers nog meer mogelijkheden. Of je nu toe bent aan een zonnige ontsnapping, op zakenreis of op familiebezoek gaat.“

Gisteren (dinsdag 1 april) is Transavia gestart met rechtstreekse vluchten van Amsterdam naar Agadir. De eerste vrijwel volle vlucht werd feestelijk ontvangen bij aankomst in Marokko. De populaire havenstad Agadir staat bekend om de eindeloze zandstranden, het aangename klimaat en de sfeervolle boulevard. Agadir is een zeer geliefde bestemming voor zonzoekers en surfers, en zeker ook voor culinaire fijnproevers.

Praktische informatie

Transavia vliegt deze zomer drie keer per naar vanaf Amsterdam naar Agadir: op dinsdag, donderdag en zondag. De vluchten tussen Amsterdam en Rabat starten vanaf november 2025 en vinden twee keer per week plaats. Vliegtickets voor het winterseizoen 2025/2026 zijn vanaf 16 april 2025 boekbaar.