Hoe maken we voedsel in toeristische bestemmingen duurzamer? Met die vraag gaat het nieuwe initiatief ‘Tourism Food for Good’ aan de slag. TUI Care Foundation lanceerde dit project samen met UN Tourism en het Centre for Resilience and Sustainable Development van de Universiteit van Cambridge.

De lancering vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Tourism for Development Fund. Dit platform, geleid door TUI Care Foundation met steun van UN Tourism, brengt partners samen die toerisme willen inzetten voor duurzame ontwikkeling. ‘Food for Good’ verbindt beleidsmakers, wetenschappers, bedrijven en lokale gemeenschappen. Samen gaan ze de voedselketen in toeristische gebieden verbeteren. Het project pakt voedselverspilling aan, stimuleert herverdeling van overschotten en zoekt naar slimme manieren om restproducten te hergebruiken.

Routekaart

Het initiatief ontwikkelt een concrete routekaart voor duurzame voedselsystemen richting 2040. Hierbij bouwt het voort op bestaande programma’s zoals de Global Roadmap for Food Waste Reduction van UN Tourism en het Field to Fork-programma van TUI Care Foundation. Dit laatste programma helpt boeren om duurzamer te werken, biodiversiteit te beschermen en hun producten aan de lokale toeristische sector te leveren.

Potentieel sector benutten

Thomas Ellerbeck, voorzitter van de raad van bestuur van TUI Care Foundation: “Toerisme verbindt mensen en plaatsen – en voedsel is een belangrijk onderdeel van deze verbinding. Met ons initiatief Tourism Food for Good willen we het potentieel van de sector benutten om lokale landbouw te promoten, voedselverspilling tegen te gaan en circulaire voedselsystemen te ondersteunen. We werken eraan om voedselverspilling tot een minimum te beperken. Voedselbeheer is de toekomst: intelligent, efficiënt, datagestuurd en duurzaam. Het initiatief zal niet alleen een routekaart voor de toekomst opstellen, maar ook echte oplossingen in de praktijk testen.”

Circulair model

Zoritsa Urosevic, uitvoerend directeur van UN Tourism, vult aan: “Toerisme kan echt verandering brengen in hele waardeketens. Food for Good gebruikt die kracht. We hebben een duidelijk doel: minder CO2-uitstoot door voedsel én betere voedselzekerheid wereldwijd. In de toerismesector wordt 20 tot 40% van het voedsel verspild. Dat moet anders. We moeten nu overstappen op een circulair model. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te doen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen kunnen we voedsel inzetten als kracht voor het goede.”

Voedselsystemen

Professor Nazia M Habib, oprichter en directeur van het Centre for Resilience and Sustainable Development (CRSD) aan de Universiteit van Cambridge, voegt hieraan toe: “We zetten innovatief onderzoek om in concrete actie. We werken samen met diverse partijen. Zo geven we voedselsystemen in toerisme een nieuwe vorm. We creëren praktische oplossingen en maken van afval waardevolle grondstoffen. We bouwen circulaire economieën. En we ontdekken nieuwe kansen voor veerkracht en duurzaamheid. Ons doel is een toekomst waarin toerisme gemeenschappen voedt, ecosystemen herstelt en blijvende verandering brengt.”

Meedoen

Overheden, bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om mee te doen aan Tourism Food for Good en met elkaar de 2040 Impact Roadmap for Sustainable Food Systems te ontwerpen. En pilots op te zetten op bestemmings- of bedrijfsniveau. De eerste test start naar verwachting in Kaapverdië, waar TUI Care Foundation al actief is met opleidingsprogramma’s, beschermingsprojecten en duurzame voedselinitiatieven zoals hydrocultuurtechnologie die wordt ondersteund door meerdere TUI Field to Fork-projecten in Kaapverdië.