TUI en Corendon: Nederlanders laten zich niet afhouden van vakantie door coronavirus

Nederlandse vakantiegangers laten zich niet afhouden van hun vakantie, dat hebben TUI Nederland en Corendon laten weten aan Nu.nl die hen vroeg hoe het gaat met de boekingen door het coronavirus.

De nieuwssite noteert dat de twee grote touroperators geen terugval zien in het aantal boekingen. Steven van der Heijden (CEO Corendon): “Wij zien eigenlijk alleen maar een positieve impact van het coronavirus omdat mensen verre bestemmingen en dan met name Oost- en Zuidoost-Azië mijden en kiezen voor vakanties in Europa.”

“Wij zien eigenlijk alleen maar een positieve impact van het coronavirus omdat mensen verre bestemmingen en dan met name Oost- en Zuidoost-Azië mijden en kiezen voor vakanties in Europa”, zo laat TUI weten aan Nu.nl.

Van der Heijden liet eveneens weten dat het makkelijk is om de capaciteit op een andere bestemming in te zetten. “In het verleden waren de stromen heel constant, tegenwoordig moet je snel kunnen wisselen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.