TUI-reisbureau sluit tijdelijk de deur, dienstverlening gaat wel door

In navolging van de aangekondigde overheidsmaatregelen, nemen ook de TUI-reisbureaus maatregelen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor de 140 reisbureaus van de organisatie betekent dit dat zij vanaf dinsdag 17 maart tijdelijk hun deuren sluiten. Ze blijven wel gewoon bereikbaar via telefoon of email, zodat de dienstverlening aan klanten door blijft gaan. Vooralsnog is de sluiting tot en met 31 maart.

Nico van der Veer, directeur Reisbureaus TUI Nederland: “Deze maatregel stelt ons in de gelegenheid klanten persoonlijk te woord te blijven staan en tegelijkertijd de geldende gezondheidsadviezen op te volgen. We realiseren ons dat dit besluit impact heeft op onze klanten maar zeker ook op onze medewerkers in de reisbureaus. Maar de gezondheid en veiligheid van klanten én medewerkers staat centraal. Vandaar dat we dit besluit hebben genomen. Maar we blijven gewoon bereikbaar. Zeker in deze tijden moeten klanten bij hun reisbureau terecht kunnen met vragen over hun vakantie. Vanaf morgen staan al onze reisbureau collega’s dan ook klaar om iedereen telefonisch of per email te helpen.”

Bereikbaarheid

De reisbureaus zijn telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur van maandag tot en met zaterdag, op hun eigen telefoonnummer. Klanten kunnen TUI via diverse kanalen bereiken, ook via het customer services center op telefoonnummer 088-0885885 of online via de chat-functie op de website of social media. Veel informatie is ook te vinden op de speciale informatiepagina: https://www.tui.nl/coronavirus-faq/.

