De Middellandse Zee is al jaren een populaire vakantiebestemming en het aanbod blijft groeien. Om jou te helpen bij het adviseren van jouw klanten, lees je snel over de laatste ontwikkelingen in deze regio. Travelpro gaat in gesprek met Kevin van Etten (Productmanager Sun & Beach bij TUI) over een nieuwe ‘costa’ die aan het aanbod wordt toegevoegd.

“Vakantieland Spanje blijft ongekend populair. Ook in 2025 is deze bestemming dé nummer één bij TUI als het gaat om vliegvakanties. Een goede reden om een nieuwe ‘costa’ aan het sun & beach-programma toe te voegen: Costa Cálida”, laat Kevin weten. “Costa Cálida (vertaald: warme kust) ligt tussen de Costa Blanca en de Costa Almeria in. Bekende plaatsen in de buurt zijn Murcia en Cartagena. TUI biedt dagelijkse vluchten aan met Transavia naar Alicante met vertrekken vanaf Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Antwerpen. Vanaf Alicante is het ongeveer anderhalf uur rijden naar de Costa Cálida.”

Zoutlagunes

Bij alle accommodaties die TUI aanbiedt is een huurauto inbegrepen. “Bekende badplaatsen zijn Los Alcazares en La Manga. Beide liggen aan de binnenzee van Mar Menor. Deze zee heeft als voordeel, dat het water heel geleidelijk dieper wordt. Ideaal voor families met kinderen dus. In de beroemde zoutlagunes van Mar Menor, Europa’s grootste zoutwaterlagune, kun je heerlijk drijven door het hoge zoutgehalte. La Manga ligt tussen Mar Menor en de Middellandse Zee in. Meer zuidelijk, aan de Middellandse Zee, in de badplaats Puerto de Mazzaron, biedt TUI twee accommodaties aan.”

Authentiek Spaans

Naast het genieten van zon, strand en zee, is de Costa Cálida volgens Kevin ook bijzonder geschikt om er op uit te trekken. “Dus stap de huurauto in en rijdt richting Murcia. Erg leuk om te bezoeken, vooral als je van cultuur, geschiedenis en een ontspannen sfeer houdt. De stad is minder toeristisch dan bijvoorbeeld Barcelona of Madrid, wat het ideaal maakt voor wie op zoek is naar een authentieke Spaanse ervaring. Een belangrijke must-see: het Casino de Murcia is een van de meest iconische gebouwen in de stad en een belangrijke culturele en historische plek. Het is geen casino zoals je misschien in Las Vegas zou verwachten, maar een historisch en cultureel centrum met een rijke geschiedenis die teruggaat tot de 19e eeuw. Prachtige decoraties en een ware verborgen parel.”

Publiekstrekker

“Rijd je naar Cartagena, dan kom je in een stad met een rijke maritieme geschiedenis. Hier combineer je die heerlijke mediterrane sfeer met een eeuwenoude geschiedenis. Extra bijzonder: tot 1980 woonden veel inwoners van de stad bovenop een verstopt Romeins theater uit de eerste eeuw voor Christus. Dit theater is nu dé publiekstrekker van de stad. Wandelaars en natuurliefhebbers genieten van het unieke landschap van het Sierra Espuña natuurpark, terwijl golfers hun slag kunnen slaan op wereldklasse golfbanen met adembenemende uitzichten. En na een dag vol activiteiten is het genieten van de lokale keuken met verse zeevruchten en traditionele tapas. Dé specialiteit van deze omgeving is de visstoofpot Caldero.”

320 dagen zon per jaar

Ook deelt Kevin enkele USP’s en Facts & Figures over deze regio. “Costa Cálida is minder bekend, dus op en top Spaanse sfeer. In het voor- en naseizoen kan je heerlijk rustig vakantie vieren. Er gaan dagelijks vluchten. Een auto is altijd inclusief. Het strand van Mar Menor loopt geleidelijk af in zee en is daardoor kindvriendelijk en er is volop beschikbaarheid. Ook goed om te weten is dat er maar liefst 250 kilometer kust is. Gemiddeld 320 dagen zon per jaar.”