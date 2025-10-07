In het pittoreske Monnickendam, waar geschiedenis en gastvrijheid samenkomen, viert reisorganisatie Van Verre haar 25-jarig bestaan en dochterlabel Special Traffic haar 5-jarig jubileum. Travelpro’s Arjen Lutgendorff ging op bezoek bij Jur Nijman (algemeen directeur) en Chris Freitag (commercieel directeur).



In het voormalige stadhuis – het kloppend hart van de organisatie – spreken ze over het verleden, de toekomst én het unieke DNA dat beide merken bindt: persoonlijke aandacht, specialistische kennis en oprechte passie voor reizen.

Mijlpalen

Jur: “Mijn moeder Emmy is in 2000 vanuit huis begonnen met Van Verre. Ik sloot een jaar later al aan. Het is geweldig dat we samen de fundering hebben gelegd voor ons mooie bedrijf. Emmy is inmiddels 76 jaar en werkt nog steeds mee. Ze richt zich vooral op Indonesië, het land waar Van Verre ooit mee begon en dat nog altijd haar hart heeft. Het persoonlijke contact met klanten zit diep in haar DNA, en dat is nog steeds de basis van ons bedrijf. Overigens is er nóg een jubileum te vieren: Emmy is dit jaar 40 jaar actief in de reisbranche, met een sterke focus op Zuidoost-Azië.” Chris: “Voor mij is dit jubileum ook bijzonder. In 1997 ben ik begonnen bij het toenmalige Special Traffic. Dat ik nu weer met dit merk werk, zij het in een andere context, voelt speciaal. Na jaren bij Kuoni en Tenzing Travel heb ik mijn plek gevonden bij Van Verre, en dat ik opnieuw met én voor het merk Special Traffic mag werken, voelt voor mij alsof de cirkel rond is.”

Op de vraag hoe deze mijlpalen zijn gevierd, antwoordt Jur: “We hadden natuurlijk naar een van onze verre bestemmingen moeten gaan, maar ja, in een weekend. Het werd Alicante en het was fantastisch! Ik had niet verwacht hoeveel positieve energie dat zou geven. Je merkt hoe waardevol het is om elkaar ook op een andere manier te leren kennen. Het heeft ons echt dichter bij elkaar gebracht.”

Van zolderkamer naar het stadhuis

“We zijn letterlijk klein begonnen”, zegt Jur. “Vanuit het huis van mijn ouders, maar na vier jaar groeiden we daaruit. We konden het samen niet meer aan. Onze eerste medewerker, Irene Dijkstra, kwam erbij en zij werkt nog steeds bij ons. Daarna verhuisden we naar het centrum van ons oude stadje, waar we na twee jaar opnieuw tegen ruimtegebrek aanliepen. In 2006 kregen we de unieke kans om een etage van het voormalige stadhuis van Monnickendam te huren. Inmiddels werken we in het hele pand. Hier liggen eigenlijk onze roots, en het gebouw past precies bij wie we zijn: we houden van historie, authenticiteit en een persoonlijke sfeer. Met ruim vijftig medewerkers is het soms wel even passen en meten, maar gelukkig is er een mooie oplossing voor het ruimtegebrek in zicht.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Jur en zijn moeder Emmy.

Volgens het duo waren er in de afgelopen 25 jaar veel veranderingen, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Jur: “Vooral het aantal bestemmingen is flink toegenomen. We waren lange tijd een pure Azië-specialist, maar inmiddels bieden we reizen aan naar alle continenten met uitzondering van Europa. Toch blijft Azië, en Indonesië in het bijzonder, voor ons speciaal. Tijdens de pandemie hebben we Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland toegevoegd aan ons aanbod. Japan is inmiddels terug, waar een toegewijd team van vier collega’s aan werkt. Voor de nabije toekomst kijken we naar Zuid-Korea en Taiwan. Dat zijn mooie uitbreidingen van het aanbod in Oost-Azië en interessant voor reizigers die al in Japan zijn geweest.” Chris vult aan: “Bijna al onze verkopers zijn dit jaar op inspectiereis geweest. Dat is een flinke investering, maar absoluut noodzakelijk om onze toegevoegde waarde te kunnen blijven leveren. Kennis uit eigen reiservaring maakt echt het verschil. Een land leer je niet kennen vanachter een bureau. Ook voor reisagenten is het fijn om te weten: bij Special Traffic spreken ze uit ervaring.” Op de vraag wat er niet is veranderd, antwoordt Jur: “Ons DNA. Bij zowel Van Verre als Special Traffic draait het nog altijd om diepgaande kennis van de bestemmingen, volledige ontzorging – ook voor de reisagent – en een persoonlijke benadering.”

Team

“In de loop der jaren is er binnen onze cultuur veel veranderd”, zegt Jur. “Een bedrijfscultuur heeft een vaste kern, maar daarbinnen beweeg je mee met de tijd. Nieuwe collega’s brengen vanzelfsprekend nieuwe inzichten mee. Het is geen systeem dat in beton is gegoten. Qua leeftijd hebben we een mooie mix van twintigers tot zestigers. Wat we ook merken: onze grotendeels vrouwelijke collega’s staan meer dan open voor versterking van de mannelijke kant.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Teamuitje in Alicante.

Verschil

Chris: “Er is eigenlijk geen verschil tussen Van Verre en Special Traffic. Het zijn dezelfde collega’s, hetzelfde product en hetzelfde DNA. Alle aanvragen die via de retail binnenkomen, worden ondergebracht bij Special Traffic. Voor de consument blijft daarmee duidelijk dat dit een merk is dat exclusief via de reisagent loopt. We willen immers niet concurreren met de reisagent.” Jur: “In het begin overwegen we nog een apart team op te zetten voor onze retailcollega’s, maar dat bleek niet te werken. Je raakt dan waardevolle kennis kwijt. Een van onze reisspecialisten kan op het ene moment een Van Verre-klant adviseren en tien minuten later een partner van Special Traffic te woord staan.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Chris Freitag en Jur Nijman.

Ontwikkelingen

Jur: Wat we met AI doen? De ontwikkelingen gaan razendsnel, en we moeten daarin meebewegen. We onderzoeken hoe we AI kunnen inzetten in onze interne processen, zonder daarbij het persoonlijke aspect uit het oog te verliezen. Het zijn spannende én uitdagende tijden.”

Lees ook: Van Verre viert 25-jarig jubileum in zonnig Alicante.

Boekingen

De boekingen verlopen goed. Het jaar begon sterk”, aldus Chris. “Januari was een uitstekende maand. Tussen februari en april was het iets rustiger, maar de afgelopen maanden waren weer erg goed. Wat vooral opvalt, is het hoge aandeel boekingen met vertrek in 2026 en dat hebben we in de afgelopen vijf à zes jaar niet eerder gezien. Dat geeft een enorm rustgevend gevoel. Het laat zien dat mensen hun reizen weer (ver) vooruit willen plannen.” Jur ziet daarnaast positieve ontwikkelingen richting de Verenigde Staten: “Na een lastige periode trekt Amerika duidelijk weer aan. De lage dollar en goedkopere vliegtickets helpen zeker mee, maar het allerbelangrijkste is dat de wens om naar de VS te reizen nog steeds leeft. Mensen willen hun droomreis maken en boeken ruim van tevoren, juist omdat ze zeker willen weten dat ze in dat ene specifieke hotel of die lodge kunnen verblijven.”

En hoe zit het met een jubileumviering voor klanten en partners? Jur glimlacht: “Daar gaan we na het hoogseizoen met elkaar verder over brainstormen. Wordt vervolgd!”

Dit artikel komt uit de september-editie van Travelpro die je hieronder volledig gratis kan lezen.