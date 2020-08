Van Uden over DTRU: “Enige zelfreflectie is deze groep vreemd, de consument en branche gaan jullie niet missen”

Harco van Uden (CEO ITG Companies) heeft op LinkedIn keihard uitgehaald naar de deelnemers van Dutch Travel Retail United. “Mijn grote angst is dat Den Haag denkt dat zij de reiswereld vertegenwoordigen en dat we hierdoor het noodzakelijke pakket 3 kunnen vergeten”, zo stelt hij onder andere in zijn betoog. “Enige zelfreflectie is deze groep namelijk vreemd. De consument gaat jullie niet missen en de branche kan als het er op aankomt best zonder jullie.”

“Dat er toekomst is voor reizen is een feit, hoe die eruit ziet is de grote vraag. Oude businessmodellen verdwijnen, sinds afgelopen week hebben die een naam DTRU. Dit is de retail tak van de reiswereld. Ze pretenderen een speciale positie binnen ANVR. Met verbazing heb ik het persbericht gelezen.”

“Het bestaansrecht kwam al voort uit het old boys network. Waarom niet leren van Oad-Globe en Thomas Cook? Waarom niet leren van SUnweb en Corendon, en inzien dat doorgeefluik zijn van pakketreizen niet meer levensvatbaar is. Zelfs airlines denken dat ze dit zelf beter kunnen. Het is wachten tot TUI hun product alleen via eigen winkels gaat verkopen. OP verre bestemmingen is helaas jullie meest loyale touroperator als eerste failliet gegaan. Ik begrijp dat een kat in het nauw rare sprongen maakt. Maar is het niet tijd dat deze oude leeuwen het territorium overdragen”, aldus Van Uden op zijn LinkedIn. Mijn advies; schaar je achter de rest als ANVR-lid en hoop dat de kracht van het geheel ook voor jullie nog een extra pakketje brengt. De consument gaat jullie niet missen en de branche kan als het er op aankomt best zonder jullie.”

Erik van der Waard (woordvoerder DTRU) is om een reactie gevraagd en reageerde als volgt: “Ik heb geen enkele behoefte aan een discussie via de pers dat mogelijk een eigen leven gaat leiden en respecteer ieders mening. We hebben in de laatste 2 dagen na de oprichting in ieder geval meer super interessante mensen gesproken dan in de laatste 6 maanden. Tekent dat we de mensen aan het prikkelen zijn met het initiatief. Dat nog niet iedereen begrijpt waarom dit tot stand gekomen is, is slechts een kwestie van tijd. Daar maak ik me geen zorgen om. De reacties die ik ontvang sterkt alleen maar bij de gedachte dat een goed initiatief is.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.