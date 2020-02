Video – Aantal besmette passagiers Diamond Princess loopt op tot 136

Het aantal passagiers dat is besmet met het coronavirus aan boord van het cruiseschip Diamond Princess van Princess Cruises is opgelopen tot 136. Dat heeft het Japanse ministerie van volksgezondheid bevestigd.

Het schip, met 2.666 passagiers en 1.045 bemanningsleden aan boord, is veertien dagen in quarantaine geplaatst in Yokohama en wordt gezien als het grootste ‘centrum’ waar het virus zich voordoet buiten China. Naast China zijn er ook nieuwe gevallen geconstateerd in Australië (vier), Canada (een), VK (een), Japan (45), Filipijnen (drie), Oekraïne (een) en de VS (elf).

De einddatum van de quarantaine staat op 19 februari, tenzij er onvoorziene ontwikkelingen zijn. De president van de rederij, Jan Swartz, heeft dit weekend middels een videoverklaring laten weten dat het bedrijf samen met de Japanse autoriteiten werkte aan medicatie voor gasten die geen verband hebben met het coronavirus.

De gasten aan boord van de Diamon krijgen een volledige terugbetaling van hun cruise, inclusief vliegreizen, hotel, vervoer over land, vooraf betaalde excursies, fooien, enzovoorts. Daarnaast ontvangen ze ook cruisetegoed om te gebruiken bij een toekomstige cruise.

