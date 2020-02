Westerdam (HAL) mag aanmeren in Cambodja

Goed nieuws voor de passagiers aan boord van de Westerdam (HAL), want het schip mag aanmeren in de Combadjaanse havenstad Sihanoukville. Onder de bijna 1.500 passagiers zitten 91 Nederlanders.

Eerder zou het schip nar Bangkok varen, maar daar mocht het uiteindelijk niet aanmeren in verband met het coronavirus. De autoriteiten daar wilden het risico niet aan. Eerder was het schip ook niet welkom in de Filipijnen, Taiwan en Japan.

Holland America Line heeft al eerder laten weten een vlucht te regelen voor alle passagiers naar Phnom Penh waarvandaan de passagiers verder naar huis kunnen reizen. Alle reizigers aan boord van het schip zijn tweemaal gecontroleerd op het virus. De passagiers krijgen allemaal het geld dat zij hebben betaald voor hun cruise terug, evenals tegoed voor een volgende cruise met Holland America Line.

