Op donderdag 3 april is het zover: TravDay in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Een inspirerende dag vol netwerkkansen, leerzame ontmoetingen én je maakt kans op waanzinnige prijzen. Misschien ga jij er vandoor met bijvoorbeeld een verblijf in het luxe Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa***** op Mauritius!

Alleen tijdens TravDay maak jij kans op dit droomverblijf op Mauritius: vijf nachten in een tweepersoonskamer op basis van halfpension in een van de mooiste resorts van Mauritius. Wat je moet doen? Bezoek tijdens TravDay de stand van Beachcomber en meld je daar aan. Meedoen is simpel – en de beloning onvergetelijk.

Wheel of Fortune

Een andere manier om prijzen te winnen is door een draai te geven aan het ‘rad van fortuin’Wheel of Fortune’? Schrijf je op 3 april in bij de stand van TravEcademy en maak diezelfde middag kans op een van de fantastische prijzen, waaronder:

Retourtickets naar de Dominicaanse Republiek + vijf nachten all-inclusive in Punta Cana (Air Europa)

Waardebon t.w.v. €250 voor een cruiseboeking (WavesOnline.com)

Gratis parkeren bij de luchthaven (Holiday Extras en iParking)

Drie nachten in Seaside Palm Beach op Gran Canaria (Seaside Collection)

Cadeaubonnen van de Bijenkorf en nog veel meer!

Waarom je TravDay niet mag missen

TravDay is dé ontmoetingsplek voor Nederlandse reisprofessionals. Of je nu zelfstandig reisadviseur bent, productmanager, MICE-specialist of werkzaam bent in zakenreizen: deze dag biedt volop kansen om je netwerk uit te breiden, nieuwe bestemmingen te ontdekken en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de branche.

Gratis

Toegang tot TravDay is gratis voor reisprofessionals. Meld je vandaag nog aan en bereid je voor op een dag vol inspiratie, contacten en misschien win je wel een verblijf op Mauritius…

