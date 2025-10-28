Barbados Tourism Marketing Inc. organiseerde gisteravond een ‘Evening with Barbados’ om de terugkeer van de KLM-verbinding naar Barbados te vieren. Touroperator partners, trade media, media/marketing partners & reisagenten werden uitgenodigd in het LuminAir DoubleTree Hotel in Amsterdam.

Ambassador Simone Rudder (Embassy of Barbados), Tracy Jones (director Europe of Barbados Tourism Marketing Inc.), Debbie Moe (Senior Business Development Officer of Barbados Tourism Marketing Inc.), Raymond Reedijk (KLM), Amber Moed (Check-in PR – representative NL) en Fleur Krijger (Check-in PR – representative NL) waren aanwezig waren aanwezig om de herstart van de directe KLM-vlucht van Schiphol naar Bridgetown, de hoofdstad van Barbados, te vieren.

Travlepro sprak met Fleur Krijgen van Check-in PR over het event. Check-in PR vertegenwoordigt Barbados sinds december 2023 op het gebied van PR, marketing en trade.

Waar hebben jullie gisteravond de focus op gelegd?

“Volledig op het vieren van de terugkeer van de rechtstreekse KLM-verbinding naar Barbados. De vlucht is sinds 2022 weggeweest en we zijn extra blij dat KLM de verbinding opnieuw aanbiedt deze winter. We hopen op een groot succes!”

Brighton Beach.

Hoe gaat het met de bekendheid van Barbados in Nederland?

“We merken dat Barbados vooral onder consumenten nog vrij onbekend is. Het is voor velen nog onbekend waar het eiland ligt, wat er te zien en te doen is en waarom ze juist hierheen moeten in plaats van de vertrouwde ABC-eilanden. Van reisagenten en touroperators waar we veel mee samenwerken om de bestemming op de kaart te zetten krijgen we wel steeds meer te horen dat het door de zichtbaarheid op trade kanalen en door aanwezig te zijn op evenementen, workshops en andere bijeenkomsten Barbados meer en beter op de radar staat. Er is belangstelling naar de bestemming en waarom het zich onderscheidt van bijvoorbeeld de bekende ABC-eilanden. Het is waardevol om dat over te kunnen brengen en reisprofessionals te inspireren. Nu KLM begint met de directe verbinding merken we dat er meer en meer mensen zijn die dit opvalt en op de hoogte zijn. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee en we hopen dat dit zich voortzet.”

Lopen de boekingen naar Barbados goed?

“De boekingen gaan vrij stabiel en lopen langzaam maar zeker op. We zijn vandaag – as we speak hangt KL 783 in de lucht – begonnen met de verbinding. We verwachten zeker nu de donkere en koude maanden eraan komen dat de boekingen ook verder zullen stijgen. Maar er is zeker werk aan de winkel.”

Josh Burke, Thunder Bay.

Welke tips heb je voor reisagenten die potentiële klanten hebben voor Barbados?

“Reisagenten kunnen Barbados sterk positioneren door de unieke combinatie van gastvrijheid, veiligheid, groen binnenland en levendige cultuur te benadrukken, afgestemd op de interesses van verschillende reizigers . Van strand- en watersportliefhebbers tot cultuursnuivers, actievelingen en families. Door de veelzijdigheid van het eiland goed te benadrukken (alle kusten van het eiland zijn namelijk totaal anders) maakt het een bestemming die voor iedereen aantrekkelijk is. Ook heeft Barbados nog meer USP’s zoals Unesco heritage Bridgetown, botanische tuinen, bakermat van de rum en een koloniale architectuur met Britse invloeden.”

Staan er nog studiereizen voor reisprofessionals op de planning?

“Ja, we hebben een FAM trip op de planning van 20-27 november op de planning voor een aantal product managers en reisagenten.”

Waarom vind je Barbados een bestemming die op je bucketlist moet staan?

“Barbados hoort absoluut op je bucketlist. Het biedt de perfecte mix van tropische stranden, heerlijk eten, relaxte vibes, rijke cultuur en genoeg avontuur. Het eiland is de bakermat van rum, heeft een warme en vriendelijke bevolking en barst het hele jaar door van de leuke festivals. Het is een bestemming waar je niet alleen ontspant, maar ook echt iets bijzonders beleeft.”

Van 26 oktober 2025 tot en met 26 maart 2026 vliegt KLM drie keer per week vanaf Amsterdam naar deze Caribische bestemming. De vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 787-9 en zetten na een tussenstop in Bridgetown koers richting Georgetown, Guyana. “We zijn verheugd over de hervatting van de KLM-vluchten naar Bridgetown. Deze verbinding biedt reizigers vanuit Nederland directe toegang tot de unieke charme van Barbados en onderstreept het groeiende vertrouwen in onze bestemming. We kijken ernaar uit om nog meer bezoekers te verwelkomen op ons eiland, waar warme gastvrijheid, cultuur en natuurlijke schoonheid samenkomen”, aldus Tracy Jones, Director, Europe van Barbados Tourism Marketing Inc..

Vluchtschema

Vanaf 26 oktober 2025 tot en met 26 maart 2026 wordt vlucht KL783 uitgevoerd op dinsdagen, donderdagen en zondagen. De vlucht vertrekt om 09:35 uur vanaf Amsterdam Schiphol (AMS) en arriveert om 13:35 lokale tijd in Bridgetown (BGI). Vervolgens vertrekt het toestel om 15:05 uur naar Georgetown (GEO), met aankomst om 16:40 lokale tijd. De terugvlucht vertrekt om 18:00 uur vanuit Georgetown en arriveert de volgende ochtend om 08.00 uur in Amsterdam. De route wordt uitgevoerd met een Boeing 787-9 Dreamliner, uitgerust met 30 stoelen in World Business Class, 21 stoelen in Premium Comfort Class en 224 stoelen in Economy Class.