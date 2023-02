“De koninklijke familie heeft zich heel comfortabel gevoeld bij ons”

Deel dit artikel

Afgelopen weekend brachten koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia door bij Harbour Village Bonaire. Het was het startpunt van hun rondreis binnen het Caribische deel van het Koninkrijk, de eerste officiële reis van de kroonprinses.

“Wij zijn er trots om te kunnen zeggen dat de Koninklijke familie zich heel comfortabel heeft gevoeld bij ons”, aldus Frank Gonzalez (eigenaar Harbour Village Bonaire). “Onze medewerkers hebben er alles aan gedaan om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken”. Volgens Gonzalezbiedt zijn hotel exclusiviteit, privacy en rust. Ideaal dus voor de Koninklijke gasten, die na een dag vol activiteiten zich konden onderdompelen in een vredig en relaxte omgeving.

Al ruim 30 jaar is Harbour Village Bonaire een begrip op het eiland en nog steeds wordt het met liefde gerund door de familie die het liet ontwerpen. De Oranjes verbleven in de Beach House, slechts enkele stappen van strand en zee. Tijd voor een uitstapje was er ook. Vanuit de jachthaven, behorende tot het hotel, stapte het Koninklijk gezelschap aan boord van de ‘Harbour Queen’, vernoemd naar prinses Beatrix toen zij nog het ambt van Koningin vervulde. Op de duiklocatie ‘Rock Pile’ werd naar alle lust gedoken. Alle leden van de Koninklijke familie bleken allen excellente duikers te zijn volgens de vakbekwame crew die hun tijdens de tocht vergezelde. Ook werd aandacht en zorg besteed aan culinaire hoogtepunten. Een verrassende ‘catch of the day’, de Lion Fish, werd heel enthousiast ontvangen.

Author Arjen Lutgendorff