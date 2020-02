EasyJet: Kopenhagen en Berlijn nieuwe bestemmingen vanaf Schiphol

EasyJet voegt vanaf vandaag twee nieuwe bestemmingen aan het Schiphol-netwerk toe, namelijk Kopenhagen in Denemarken en Berlijn Tegel. Kopenhagen is de eerste Scandinavische bestemming die met easyJet direct vanaf Schiphol te bereiken is.

De eerste vlucht naar Kopenhagen vertrekt op 29 maart en is vanaf vandaag te boeken. Kopenhagen is het hele jaar door, zeven dagen per week, met easyJet vanaf Schiphol te bereiken. Dit maakt de bestemming uitermate geschikt als citytrip gedurende het jaar, maar daarnaast is Kopenhagen ook een ideale hub voor zakenreizigers.

“Wij zijn verheugd om deze nieuwe route naar Kopenhagen aan ons Schiphol-netwerk toe te voegen en zo ook de zakelijke markt optimaal te bedienen. Een trip naar het noorden is enorm populair, en Kopenhagen is onze eerste bestemming in Scandinavië. Het is een stad die eigenlijk elke reiziger wel wat te bieden heeft en ook per seizoen een totaal andere sfeer heeft”, aldus William Vet (Country Manager easyJet Nederland).

Kopenhagen is wellicht de meest trendy bestemming in Scandinavië. Door de ligging aan het water en door het uitzicht op de vrolijk gekleurde huisjes is het in de haven (Nyhavn) heerlijk vertoeven. De stad heeft elk type reiziger wel iets te bieden. Liefhebbers van design zijn met tal van kleding en interieur winkels in deze stad aan het juiste adres maar ook op culinair vlak is Kopenhagen een topbestemming, van heerlijke foodmarkets tot aan ‘s werelds beste restaurants zoals Noma. Actieve reizigers kunnen zich vermaken met eindeloze fietspaden door de stad en daarbuiten.

Vanaf 30 maart start easyJet ook vanaf Schiphol met directe vluchten naar Berlijn Tegel. Reizigers kunnen op deze route het gehele jaar gebruik van maken van doordeweekse vluchten. Berlijn Tegel is de tweede luchthaven in Duitsland die met easyJet vanaf Schiphol te bereiken is, en zal gebruikt worden voor met name zakelijk alswel recreatief verkeer.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.