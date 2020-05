Sunweb Group: kosteloos zonvakantie omboeken

Klanten van Sunweb Group

De mogelijkheid tot flexibel omboeken geldt voor alle geboekte zonvakanties die nog niet geannuleerd zijn en alle toekomstige boekingen. De maatregel geldt voor alle zonvakanties van de merken Sunweb, Eliza was here, Primavera en Gogo binnen Sunweb Group. Vooralsnog kunnen klanten tot 31 augustus gebruik maken van de optie. Mogelijk wordt deze duur binnenkort verlengd tot later dit jaar. Klanten kunnen voor hun nieuwe reis kiezen uit het volledige aanbod dat momenteel online staat, dus ook winterzonvakanties en zelfs vakanties voor het voorjaar en de zomer van 2021 die vanaf nu geleidelijk aan beschikbaar worden. Klanten kunnen vanaf aanstaande woensdag op de website van Sunweb, Eliza was here, Primavera en Gogo een formulier invullen, waarna persoonlijk met hen contact wordt opgenomen om een nieuwe reis naar wens te boeken.

Onzekerheid wegnemen bij reizigers

Mattijs ten Brink, CEO bij Sunweb Group, vertelt: “Een vakantie moet iets zijn om naar uit te kijken. De voorpret is onderdeel van het vakantiegevoel. Veel klanten willen hun reis liever uitstellen, omdat de situatie met het coronavirus elke dag verandert. Het doel is om deze reizigers gerust te stellen en flexibiliteit te creëren. Door hen de mogelijkheid te geven om kosteloos om te boeken, kunnen zij hun zonvakantie verplaatsen naar een beter moment.”

Prijsgarantie voor coronavouchers

Eerder deze maand introduceerde de reisorganisatie al een prijsgarantie voor klanten die een coronavoucher hebben ontvangen omdat hun reis geannuleerd werd wegens het coronavirus én voor klanten waarvan Sunweb Group in de komende periode hun vakantie moet annuleren. Deze getroffen vakantiegangers kunnen met hun voucher binnen één jaar precies dezelfde reis voor dezelfde prijs boeken. Ook wanneer hotels of vluchten straks duurder blijken, garandeert Sunweb Group de tarieven die het in eerste instantie voor haar reizigers hanteerde. Hiermee biedt de reisorganisatie ook zekerheid aan haar klanten.

Restbetaling slechts twee weken voor vertrek

Wie ervoor kiest om een huidige boeking te laten staan, diende normaal gesproken zes weken voor vertrek de laatste betaling te voldoen. Om klanten tegemoet te komen, besloot Sunweb Group in maart al om de termijn van de restbetaling aan te passen van zes weken naar twee weken voor vertrek. Hierdoor is de kans groter dat de klant maar een deel van de reissom heeft moeten betalen, als de reis toch geannuleerd moet worden. Het reeds betaalde bedrag krijgt de klant als tegoed in de vorm van een coronavoucher.

