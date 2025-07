Transavia introduceert deze winter een nieuwe bestemming vanaf Amsterdam Airport Schiphol: Oujda, in het noordoosten van Marokko. De route wordt specifiek tijdens de drukke schoolvakantieperiodes toegevoegd aan het netwerk.

De vluchten vinden plaats op woensdag en zondag van 10 december 2025 tot en met 11 januari 2026 (kerstvakantie) en van 4 februari tot en met 8 maart 2026 (voorjaarsvakantie). Transavia zet op deze route de moderne Airbus A321neo in met 232 stoelen.

Oujda ligt in het noordoosten van Marokko: een regio waarin veel mensen in Nederland familie hebben wonen. Vooral tijdens de schoolvakanties is de behoefte groot om elkaar op te zoeken. Met de nieuwe route is Transavia de enige luchtvaartmaatschappij die Schiphol en de Randstad direct verbindt met Oujda in het noordoosten van Marokko.

Vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegt Transavia al naar Nador en Al Hoceima in het noordoosten van Marokko. Daarnaast zijn ook Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Rabat en Tanger onderdeel van het Marokkaanse routenetwerk van Transavia.