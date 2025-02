De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de handhavingsmaatregelen tegen drie reisaanbieders ingetrokken. De lasten onder dwangsom, die eerder waren opgelegd aan D-Reizen, Prijsvrij en dé VakantieDiscounter wegens prijsverspringingen tijdens het boekingsproces, zijn door de ACM geschrapt na een schorsingsbesluit van de voorzieningenrechter in Rotterdam.

De ACM legde op 25 juni 2024 lasten onder dwangsom op aan de drie reisaanbieders vanwege overtredingen van de Wet handhaving consumentenbescherming en het Burgerlijk Wetboek. De maatregelen waren bedoeld om te voorkomen dat prijzen tijdens het boekingsproces plotseling verhoogd werden. De reisaanbieders moesten uiterlijk op 1 oktober 2024 hun websites aanpassen, op straffe van een wekelijkse dwangsom die kon oplopen tot maximaal € 315.000 voor dé VakantieDiscounter, € 95.000 voor Prijsvrij en € 80.000 voor D-Reizen.

Daarnaast besloot de ACM op 10 juli 2024 om de maatregelen openbaar te maken, zodat consumenten op de hoogte waren van de overtredingen.

Lees hier de volledige intrekkingsbesluiten van:

Schorsing door de rechter

De drie reisaanbieders dienden op 24 juli en 23 augustus 2024 bezwaar in tegen de besluiten en vroegen de rechtbank om schorsing. De voorzieningenrechter in Rotterdam besloot op 24 september 2024 om de lasten onder dwangsom en de openbaarmakingsbesluiten voorlopig op te schorten. De schorsing zou zes weken gelden, totdat de ACM een definitief besluit had genomen over de ingediende bezwaren.

ACM trekt maatregelen in

Naar aanleiding van de voorlopige rechterlijke uitspraak en de doorgevoerde aanpassingen op de websites van de reisaanbieders, heeft de ACM nu besloten om de lasten onder dwangsom definitief in te trekken. Dit betekent dat D-Reizen, Prijsvrij en dé VakantieDiscounter niet langer verplicht zijn om de dwangsommen te betalen en dat de openbaarmakingsbesluiten komen te vervallen.

De ACM benadrukt dat zij in algemene zin aandacht blijft houden voor de manier waarop prijswaarschuwingen worden geformuleerd en welke invloed deze hebben op het gedrag van consumenten. Daarnaast heeft de toezichthouder de reisaanbieders uitgenodigd voor een gesprek om de situatie verder te bespreken.

Vervolgstappen

Hoewel de lasten onder dwangsom zijn ingetrokken, blijven de eerder ingediende bezwaarschriften juridisch van kracht. De reisaanbieders kunnen ervoor kiezen om hun bezwaren door te zetten of deze in te trekken na overleg met de ACM. Indien de bezwaarprocedure wordt voortgezet, zal de ACM de reisaanbieders de gelegenheid bieden om hun argumenten verder aan te vullen.

Met de intrekking van de handhavingsmaatregelen sluit de ACM deze fase van de zaak af, maar blijft zij scherp toezien op de naleving van consumentenbeschermingsregels in de reisbranche.