Oostdam (ANVR): “Beginnende crisis, steeds meer zorgen, naar regels Calamiteitenfonds kijken”

Wat vindt ANVR-directeur er van dat het Calamiteitenfonds het coronavirus niet dekt? Gaat de ANVR nu ook aanraden een maandje geen reizen aan te bieden naar de Canarische Eilanden en Italië. Gaan de ANVR-leden lijden onder het virus? TravelPro sprak Oostdam vanmiddag over de situatie rondom het coronavirus.

Maak je je al ongerust over de situatie?

“Natuurlijk, ik maak mij steeds meer zorgen over de situatie. Het komt nu wel heel dichtbij. Als dit zo doorgaat, kan dit gevolgen hebben voor de rest van het jaar. Je merkt ook dat er meer vragen komen. We hebben veel contact met reisorganisaties, want ook zij krijgen veel vragen van hun klanten. Nu is het nog redelijk laagseizoen ondanks dat het krokusvakantie is, maar over een paar maanden, dan willen we swingend het zomerseizoen in.”

Wat vind je er van dat het Calamiteitenfonds het coronavirus niet dekt? Moeten de richtlijnen niet eens worden herzien?

“Dat is destijds zo met elkaar besloten. Er is ook wel iets voor te zeggen. Een virus is toch iets anders dan een natuurramp of een terroristische aanslag. Stel dat het wel zou worden gedekt, hoe moet dan worden gemeten wie wel en wie niet een vergoeding krijgt? Ik vind wel dat als de situatie rondom het coronavirus voorbij is, dat we naar de regels moeten kijken. Dan moeten we er naar kijken of we bepaalde situatie er niet in kunnen meenemen. Bijvoorbeeld wanneer een reis niet meer verder kan zoals die was bedoeld, door blokkades die ontstaan door het virus. Het Calamiteitenfonds is volgens mij best bereid om er met ons over na te denken. Als ik naar de argumentatie van Erik Jan Reuver (directeur Calamiteitenfonds, red.) kijk dan zit daar ook wel iets in, maar misschien moeten we naar specifieke onderdelen kijken. Daar hebben we nu niet veel tijd voor, want we zitten in een beginnende crisis.”

Erik Jan Reuver (directeur Calamiteitenfonds) liet eerder vanmiddag aan TravelPro weten dat dekking van het coronavirus door het Calamiteitenfonds niet ter discussie staat.

Het Calamiteitenfonds dekt het niet, verzekeraars dekken dit ook niet allemaal, dus veel reisorganisatoren moeten zelf voor de kosten opdraaien…

“Ze hoeven niet voor alle kosten zelf op te draaien. Het is aan de vakantieganger zelf om de kosten te dragen of om de verzekeraar aan te spreken. De touroperator is niet in alle gevallen de klos, het houdt een keer op. We zitten in een unieke situatie waar we nooit mee te maken hebben gehad. Als dit gaat exploderen en er weet ik het hoeveel hotels in quarantaine moeten… We moeten ons houden aan juridische regels.”

Het Calamiteitenfonds heeft miljoenen in kas.

“Dat kan snel op.”

Als je daar de ANVR achterban mee kan redden…

“We moeten de verwachtingen managen. We hebben heel goed overleg en empathisch vermogen om na te denken over oplossingen.”

Verwacht je dat veel van de ANVR-leden gaan lijden onder het coronavirus?

“Als dit zo doorgaat… Ik wil natuurlijk niet speculeren. Ik hoop nog steeds dat men het uiteindelijk weet in te dammen.”

Krijgen jullie al veel noodkreten van ANVR-leden?

“Het zijn nog geen noodkreten. We hebben net een faq op de site gezet en meer kunnen we niet doen.”

Heeft het ANVR-bestuur extra overleg?

“Er wordt heel veel overleg gepleegd door partijen die in deze situatie met elkaar te maken hebben. Er is niet zozeer veel overleg met het ANVR-bestuur, maar wel met (reis)bedrijven, Buitenlandse Zaken, het Calamiteitenfonds, met iedereen die er een beetje bij betrokken is. Ook om onze achterban te informeren. We constateren dat dit echt een unieke situatie is.”

Niet alle bestuursleden zijn in Nederland. Wil je ze niet terugroepen van vakantie?

“Nee, ik ga ze niet terugroepen. We hebben tegenwoordig zoveel middelen waardoor dat niet hoeft.”

Is er wat jou betreft sprake van een noodsituatie?

“Het is zeker wel, met Tenerife, nijpender en spannender geworden.”

Eerder riepen jullie: stop een maand met reizen naar China. Gaan jullie dat ook doen voor andere landen waar het coronavirus heerst? Een maandje niet naar Italië, een maandje niet naar de Canarische Eilanden?

“Nee, dat kan niet.”

Waarom kon dat voor China wel?

“Omdat de situatie in China van een ander karakter was. Het is een bestemming waar veel rondreizen plaatsvinden en waar je als touroperator door de situatie de overeenkomst niet kon waarmaken. Dat is anders dan bijvoorbeeld Tenerife, waar iedereen in één hotel zit.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.